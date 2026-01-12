विज्ञापन

Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का जलवा, फैंस बोले- पॉवर कपल

Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर बनीं प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ रेड कार्पेट में एंट्री की और फैंस का दिल जीता.

Read Time: 2 mins
Share
Golden Globe Awards 2026: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का जलवा, फैंस बोले- पॉवर कपल
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में पहुंचे निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा
नई दिल्ली:

Golden Globe Awards 2026: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस पॉवर कपल हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर कपल का लुक वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. Golden Globe Awards 2026 रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ एंट्री की, जिसने मेट गाला की यादों को फिर से ताजा कर दिया. वह पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

Golden Globe Awards 2026 के मौके पर प्रियंका चोपड़ा डायोर का गाउन पहने हुए नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने खूबसूरत डायमंड का नेकलेस कैरी किया. जबकि निक जोनस ने इस खास मौके के लिए पीसी को कॉम्पलिमेंट करते हुए क्लासिक ब्लैक सूट पहना था. वहीं पैपराजी से निक जोनस की तारीफ करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने कहा, “मेरे पति हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देते हैं और जब बात मेरी ड्रेस की हो तो वह फोटो के लिए उसे कैसा दिखना चाहिए, इसमें वह मेरा साथ देते हैं.”

ये भी पढ़ें- प्रियंका चोपड़ा बनीं 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर, जानें भारत में कब और कहां देख पाएंगे आप

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर हैं प्रियंका चोपड़ा

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, अभिनेता जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ स्टेज पर अवॉर्ड्स प्रेजेंट करने वाली हैं, जिसके बाद वह चर्चा में हैं.

भारत में कब और कहां देख पाएंगे ग्लोब अवॉर्ड्स

इस भव्य समारोह की होस्टिंग एक बार फिर कमीडियन निक्की ग्लेजर करेंगी, जिन्हें पिछले साल दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इवेंट डिक क्लार्क प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करेगा. यह अवॉर्ड शो रविवार को शाम 5 बजे यानी भारत में सोमवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. अमेरिका में इसे सीबीएस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. गोल्डन ग्लोब्स फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड्स में से एक हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Golden Globe Awards 2026, Priyanka Chopra, Nick Jonas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com