IND vs NZ: वाशिंगटन सुंदर बाहर, ऋतुराज गायकवड़ा नहीं, इस खिलाड़ी को वनडे टीम में पहली बार किया गया शामिल

IND vs NZ: वाशिंगटन सुंदर के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद अब टीम में आयुष बडोनी को शामिल किया गया है. पहली बार बडोनी को वनडे टीम में जगह मिली है.

IND vs NZ: वाशिंगटन सुंदर बाहर, ऋतुराज गायकवड़ा नहीं, इस खिलाड़ी को वनडे टीम में पहली बार किया गया शामिल
Ayush Badoni receives maiden call-up
  • वाशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में पसली की चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा
  • आयुष बडोनी को वाशिंगटन सुंदर की जगह भारतीय टीम में दूसरे वनडे मैच के लिए शामिल किया गया है
  • आयुष बडोनी ने 21 फर्स्ट क्लास मैचों में चार शतक और सात अर्धशतक बनाकर कुल 1681 रन बनाए हैं
Ayush Badoni receives maiden call-up: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में पसली में चोट लगने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 5 ओवर में 27 रन दिए और न्यूजीलैंड की पारी के बीच में ही मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद वह क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर नहीं उतरे. वह बाद में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। भारत ने यह मैच चार विकेट से जीता था. अब उनकी जगह आयुष बडोनी को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानदारी दी है. बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम के साथ जुड़ेंगे

आयुष बडोनी ने अबतक 21 फर्स्ट क्लास मैच में 1681 रन बनाए हैं. उनके नाम 4 शतक औऱ 7 अर्धशतक दर्ज है. लिस्ट ए में उनके नाम 693 रन दर्ज हैं, जहां उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं. 

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आयुष बडोनी 

बता दें कि  वाशिंगटन चोटिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं.  विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले हफ्ते साइड स्ट्रेन के कारण मौजूदा सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन्हें ग्रोइन की चोट के लिए सर्जरी करवानी पड़ी थी. 

भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को भारत की जीत के बाद वाशिंगटन की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी. गिल ने कहा, ‘‘वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन है और मैच के बाद उनका स्कैन किया जाएगा. ''

