कमजोर बालों के लिए खाना शुरू कर दें ये ड्राई फ्रूट, हेल्दी हो जाएंगे बाल, मिलेंगे कई फायदे

Dry Fruit for Weak Hairs: आजकल खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण लोगों में बालों से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. कई लोग इसके लिए महंगे-महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कुछ लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर रोजाना एक ड्राई फ्रूट का सेवन किया जाए तो आप हेयर प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं और बालों को हेल्दी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इस ड्राई फ्रूट के बारे में...

बालों के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट है फायदेमंद?

बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम जिस ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं वो है- काजू. इसमें जिंक, आयरन, प्रोटीन, कॉपर और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. इसके रोजाना सेवन से आप डैंड्रफ और हेयरफॉल की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं. साथ ही इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों को पूरा पोषण मिलता है.

काजू खाने के अन्य फायदे

काजू में मैग्नीशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्रेन को हेल्दी बनाने में काफी मददगार होते हैं. साथ ही इससे दिमाग सही से फंक्शन करता है और कार्यों में फोकस भी बढ़ाता है.

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी काजू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसमें जिंक, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित होते हैं.

अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट में काजू को शामिल कर सकते हैं. इसमें फैटी एसिड और कैलोरी होती है जो वजन बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार होती है.

दांतों और हड्डियों के लिए काजू खाना काफी लाभकारी माना जाता है. इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बेहद फायदेमंद होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.