39 minutes ago
श्रीहरिकोटा:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष में एक और मील का पत्‍थर साबित करना जा रहा है. इसरो आज 260 टन वजनी पीएसएलवी-सी62 रॉकेट से उपग्रह अन्वेषा समेत 14 अन्य सैटेलाइट लॉन्च करेगा. ISRO ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी) रॉकेट सी62 मिशन के प्रक्षेपण में अब कुछ ही समय बचा है. इसरो ने रविवार को साढ़े बाईस घंटे की उल्टी गिनती शुरू की. इस साल के पहले मिशन के जरिये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ-साथ 14 अन्य सह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा. इसरो की कमर्शियल ब्रांच, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए भेजे जा रहे इस मिशन में 14 घरेलू और विदेशी उपग्रहों को कक्ष में स्थापित किया जाएगा. 260 टन के भार वाले पीएसएलवी-सी62 रॉकेट का प्रक्षेपण सोमवार को पूर्वाह्न 10.18 बजे किया जाएगा. अन्वेषा भारत की निगरानी क्षमताओं को मजबूती देगा। इसकी मदद से हम दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकेंगे 
पीएसएलवी-सी62 रॉकेट की उल्टी गिनती दोपहर 12.48 बजे शुरू हुई. पीएसएलवी-सी62/ईओएस-एन1 मिशन सबसे पहले थाईलैंड और ब्रिटेन द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा, जिसके बाद प्रक्षेपण के लगभग 17 मिनट बाद 13 अन्य उपग्रहों को सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा.
इसके बाद, रॉकेट के चौथे चरण (पीएस4) के अलग होने और स्पेनिश स्टार्टअप से संबंधित लगभग 25 किलोग्राम वजनी केस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (केआईडी) कैप्सूल स्थापित होगा. ऐसा प्रक्षेपण के दो घंटे से अधिक समय बाद होने की उम्मीद है. इसरो के मुताबिक, वैज्ञानिक रॉकेट के चौथे चरण को फिर से प्रणोदित करेंगे, ताकि केआईडी कैप्सूल को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हुए प्रदर्शित किया जा सके.

PSLV-C62 Eos Anvesha launch LIVE Updates...

Jan 12, 2026 07:14 (IST)
इसरो अध्यक्ष ने पीएसएलवी-सी62 के प्रक्षेपण से पहले तिरुपति में की पूजा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी नारायणन ने शनिवार को तिरुपति स्थित प्रसिद्ध वेंकेटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की. उनकी यह यात्रा ईओएस-एन1 ‘पृथ्वी अवलोकन उपग्रह’ को 14 अन्य उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए प्रस्तावित पीएसएलवी-सी62 मिशन से पहले हुई है. इसरो के अधिकारी नारायणन के साथ थे. वे मंदिर में प्रार्थना करते समय प्रक्षेपण यान की एक लघु प्रतिकृति (Miniature Replica) अपने साथ ले गए थे.

Jan 12, 2026 07:09 (IST)
इसरो ने बताया पूरा शेड्यूल

Jan 12, 2026 07:07 (IST)
पीएसएलवी के जरिये अबतक 63 मिशन

इसरो ने बताया कि पीएस4 चरण और केआईडी कैप्सूल (जो अंतिम सह-उपग्रह होगा) दोनों पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेंगे और दक्षिण प्रशांत महासागर में उतरेंगे. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पीएसएलवी के जरिये अबतक 63 मिशन को पूरा किया है, जिनमें महत्वाकांक्षी चंद्रयान-1, मंगलयान और आदित्य-एल1 मिशन शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

