सर्दियों में आपने लड्डू तो बहुत खाएं होंगे गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू. लेकिन क्या मोरिंगा ड्राई फ्रूट लड्डू खाएं हैं. जी हां ये न सिर्फ स्वाद बल्कि पोषण से भी भरपूर हैं. क्योंकि मोरिंगा के पत्ते पोषक तत्वों का खजाना हैं. इसमें कैल्शियम दूध से ज्यादा, आयरन पालक से ज्यादा और विटामिन C संतरे से ज्यादा पाए जाने की बात कही जाती है और जब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो ये लड्डू सुपरफूड बन जाते हैं. ठंड में रोज सुबह 1 लड्डू खाने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका.

कैसे बनाएं मोरिंगा ड्राई फ्रूट लड्डू- (Moringa Dry Fruit Laddu)

सामग्री-

मोरिंगा पाउडर

गेहूं का आटा

घी

गुड़

बादाम

काजू

किशमिश

अखरोट

खजूर

गोंद

इलायची पाउडर

सफेद तिल

विधि-

मोरिंगा पाउडर को आप किराना दुकान पर, या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अगर घर में सहजन के पत्ते हैं, तो उनको सुखाकर भी पाउडर बना सकते हैं. लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में 1 चम्मच घी डालिए. उसमें बादाम, काजू, अखरोट डालकर हल्का भून लीजिए. ज्यादा देर मत भूनिए, बस 2-3 मिनट, जब तक खुशबू न आने लगे. अब इनको बाहर निकालकर ठंडा होने दीजिए. ठंडा होने पर मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए. एकदम बारीक पाउडर मत बनाइए, दरदरा ही रखिए, ताकि लड्डू में क्रंच आए. किशमिश और खजूर को भी बारीक काट लीजिए. उसी कड़ाही में थोड़ा और घी डालिए घी गरम हो जाए, तो उसमें गोंद डाल दीजिए. गोंद फूलकर ऊपर आ जाएगा. गोंद को बाहर निकालकर ठंडा करके, हाथ से ही तोड़ लीजिए, या बेलन से थोड़ा कूट लीजिए. अब कड़ाही में बचा हुआ घी डालिए. उसमें गेहूं का आटा डाल दीजिए. मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनिए. आटा भुनते-भुनते गोल्डन हो जाएगा, और घी की खुशबू आने लगेगी. जब आटा भुन जाए, तो गैस धीमी कर दीजिए, और उसमें मोरिंगा पाउडर डाल दीजिए. मोरिंगा पाउडर को ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस 2 मिनट ही भूनना है. अब इसमें तिल डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए. अब गैस बंद कर दीजिए. आटे को थोड़ा ठंडा होने दीजिए. आटा हल्का गरम हो, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाल दीजिए. गुड़ को हाथ से अच्छी तरह मिलाइए. गरम आटे में गुड़ अपने आप पिघल जाएगा. अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, गोंद डाल दीजिए, कटी हुई किशमिश और खजूर डाल दीजिए. सबको हाथ से अच्छी तरह मिला लीजिए. मिश्रण हल्का गरम ही है, तभी लड्डू बांध लीजिए. हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए, थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, और गोल-गोल लड्डू बना लीजिए. अगर मिश्रण ठंडा हो जाएगा, तो लड्डू नहीं बंधेंगे. इसलिए मिश्रण गरम रहते ही लड्डू बांध लीजिए. बस, आपके मोरिंगा ड्राई फ्रूट लड्डू तैयार हैं. एकदम हरे-भूरे रंग के, खुशबूदार लड्डू.

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