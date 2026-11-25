अक्सर लोग बथुआ को साग या दाल में डालकर पकाते हैं, लेकिन दही के साथ इसका रायता स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से बेहद अच्छा माना जाता है, दही की हल्की खटास और भुने मसालों की सोंधी खुशबू जब बथुए की ताजगी से मिलती है, तो एक ऐसा संतुलन बनता है जो भारी खाने को भी आसानी से पचाने में मदद करता है. जिन लोगों को रूखा साग खाना कम पसंद है, उनके लिए यह रायता बथुए के गुणों को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है.

सामग्री:

बथुआ (1 कप)

दही (1.5 से 2 कप)

भुना जीरा पाउडर (1/2 छोटा चम्मच)

काला नमक (1/4 छोटा चम्मच या चुटकी भर)

सादा नमक (स्वादानुसार)

हरी मिर्च (1)

हरा धनिया (1 बड़ा चम्मच)

पानी (आवश्यकतानुसार)

तड़के के लिए:

घी (1 छोटा चम्मच)

जीरा (1/4 छोटा चम्मच)

हींग (एक चुटकी)

बनाने का तरीका:

सबसे पहले बथुए की मोटी डंठल हटा दें और पत्तियों को कम से कम दो से तीन बार साफ पानी से धो लें, ताकि मिट्टी के कण बिल्कुल न रहें. एक पैन या बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और धुली हुई पत्तियां डाल दें. मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट उबालें, फिर आंच बंद करके छलनी में निकाल लें. उबले बथुए पर तुरंत थोड़ा ठंडा पानी डाल दें, इससे रंग फीका नहीं पड़ता. हल्का दबाकर सारा पानी निचोड़ें और फिर इसे दरदरा पीस लें या चाकू से और बारीक काट लें. एक कटोरे में दही डालें और चम्मच या विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंट लें ताकि गुठलियां न रहें. बहुत गाढ़ा लगे तो 2 से 3 चम्मच पानी मिलाकर मनचाहा गाढ़ापन रख सकते हैं. फेंटी हुई दही में तैयार बथुआ, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. सभी चीजों को एक साथ हल्के हाथ से मिला लें. अगर तड़का लगाना हो तो छोटे पैन में घी गर्म करें, उसमें जीरा और हींग डालकर चटकाएं और तैयार रायते के ऊपर डाल दें. इसे हल्का ठंडा करके या ताजा ही पराठे, पूड़ी या दाल-चावल के साथ परोसें.

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