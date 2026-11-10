इम्यूनिटी और पाचन के लिए डाइट में शामिल करें मोरिंगा के पराठे, घर पर ऐसे करें तैयार

सुबह के नाश्ते में रोजाना आलू, गोभी या पनीर के पराठे खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों से बने पराठे स्वाद के साथ आपकी डाइट में पोषक तत्व भी जोड़ सकते हैं. मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यही वजह है कि इन्हें पोषण से भरपूर आहार का हिस्सा माना जाता है. आप चाहें तो घर पर आसानी से इनका पराठा बनाकर नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं मोरिंगा के पराठे बनाने का तरीका और इसके पोषण से जुड़े फायदे.

मोरिंगा की पत्तियों में कौन से पोषक तत्व मिलते हैं?

मोरिंगा की पत्तियों को सहजन के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है. इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी6 के साथ कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं. डाइट एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन पत्तियों को संतुलित खानपान में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं. हाालांकि, इन्हें किसी बीमारी का इलाज या दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए.

इम्यूनिटी और पाचन के लिए कैसे हैं फायदेमंद

मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद विटामिन सी शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन को बनाए रखने में मदद करता है. वहीं, इनमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन के लिए उपयोगी हो सकता है. मोरिंगा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटििव तनााव से बचाने में भूमिका निभाते हैं. हालांकि, इम्यूूनिटी बढ़ाने, सूजन कम करने या कोलेस्ट्रॉल घटाने जैसे दावों को लेकर इंसानों पर अभी और मजबूत रिसर्च की जरूरत है.

घर पर कैसे बनाएं मोरिंगा के पराठे?

मोरिंगा के पराठे बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. इसके लिए एक कप गेहूं का आटा, आधा कप साफ और बारीीक कटी मोरिंगा की पत्तियां, एक बारीक कटी हरी मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी हल्दी, नमक और थोड़ा तेल या घी लें. सबसेे पहले एक बर्तन में आटा और मोरिंगा की पत्तियां डालें. अब इसमें हरी मिर्च, अजवाइन, हल्दी और नमक मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पाानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट ढककर रख दें. इसके बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पराठेे बेलें. गर्म तवे पर घी या तेल लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें.

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किसके साथ खाएं ये पराठे

डाइट एक्सपर्ट्स ने बताया कि मोरिंगा के पराठों को दही, हरी चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं. नाश्ते को ज्यादा संतुलित बनाने के लिए इसके साथ दहीी भी शामिल कर सकते हैं. ध्यान रखें कि मोरिंगा की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें. किसी खास बीमारी या खानपाान संबंधी पाबंदी होने पर इन्हें नियमित डाइट में शामिल करने से पहले डाइटििशियन या डॉक्टर से सलाह लें.

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