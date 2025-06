आज क्या बनाऊं: इन आसान टिप्स की मदद से घर पर झटपट बनाएं स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा, नोट करें रेसिपी

Moong Dal Halwa Recipe In Hindi: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है हम सभी खासकर खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार हम सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं. अगर आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर मीठे की तलाश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपके लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आए हैं. जिसे आप बहुत ही कम समय में झटपट बना कर तैयार कर सकते हैं. आमतौर पर मूंग दाल का हलवा सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा बनाया जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे गर्मियों के मौसम में नहीं खा सकते हैं. बस आपको ड्राई फ्रूट्स और घी की मात्रा को सीमित रखना है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए टिप्स-(Tips To Make Perfect Moong Dal Halwa)

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए घी सही मात्रा में इस्तेमाल करें.

जब भी हलवे के लिए घी गरम करें उसे कभी भी सीधा दाल न डालें. सबसे पहले इसमें एक चम्मच सूजी और बेसन डालकर रंग बदलने तक पकाएं.

सूजी और बेसन डालने से हलवे में एक अच्छा टेक्सचर आता है और यह दोनों चीजें उसे जलने से बचाती है.

हलवे को लगातार चलाना बेहद जरूरी है, वरना दाल तले में चिपककर जल सकती है.

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमेशा एक भारी तले वाले पैन या कढ़ाही का इस्तेमाल करें.

मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आंच को लो मीडियम ही रखें.

कैसे बनाएं मूंग दाल का हलवा- (How To Make Moong Dal Halwa)

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 घंटे भीगी हुई दाल को पीस कर दरदारा पेस्ट बना लें. गैस पर एक कढ़ाही रखें और घी डालें. अब इसमें सूजी और बेसन डालकर रंग बदलने तक भूनें. इसके बाद इसमें दाल का पेस्ट डालकर तब तक भूनना जारी रखें जब दाल का रंग न बदल जाए. दूसरी तरफ एक पैन में पानी लें और चीनी डालकर चाशनी तैयार करें. चाशनी में इलायची पाउडर और केसर के रेशे डालें. इसे गाढ़ा नहीं करना बस चीनी घुलने तक इसे पकाएं. दाल जब पक जाएं तो बादाम और काजू डालें कुछ सेकेंड भूनें. इसमें चाशनी डालकर पकाएं. पानी पूरी तरह सूख जाएं और हलवा घी छोड़ने लगे तब आपका हलवा बनकर तैयार है.

