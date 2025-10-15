विज्ञापन
मोमोज के शौकीन हैं, तो हो जाएं सावधान

Side Effects Of Eating Momos: स्वाद से भरपूर मोमोज को खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

Momos khane se kya hota hai

Side Effects Of Eating Momos: आज के समय में बच्चा हो या बड़ा मोमोज हर किसी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. सड़कों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक, हर जगह इन्हें बड़े चाव से खाया जाता है. खाने में भले ही ये स्वादिष्ट होते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शरीर के लिए कैसे हैं? मोमोज शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं. तो चलिए स्वाद से भरपूर मोमोज को खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

मोमोज खाने के नुकसान

पाचन से जुड़ी दिक्कतें: मोमोज का आटा मैदा से तैयार किया जाता है और मैदे को तैयार करने के लिए उसमें से फाइबर पूरी तरह निकाल दिया जाता है, जिससे यह पचने में मुश्किल हो जाता है और कब्ज, गैस, पेट दर्द और पाचन संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकता है.

वजन बढ़ सकता है: मोमोज में कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा होती है. रोजाना मोमोज खाने से वजन बढ़ सकता है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मोमोज का सेवन करने से बचे, नहीं तो आपका वजन और बढ़ सकता है.

किडनी पर पड़ सकता है असर: मोमोज बनाने के लिए नमक और कई सॉस का इस्तेमाल किया जाता है. जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन हाई बीपी का एक बड़ा कारण बन सकता है और दिल की बीमारियों, किडनी के रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है.

एलर्जी हो सकती है: मोमोज के साथ मिलने वाली लाल तीखी चटनी स्वाद में भले ही अच्छी होती हो, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है. कई जगहों पर यह चटनी टमाटर और मिर्च पाउडर के बजाय केमिकल्स और रंगों से बनाई जाती है, जो त्वचा पर रैशेज, एलर्जी और पेट में जलन जैसी दिक्कतें का कारण बन सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

