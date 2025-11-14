विज्ञापन
मोमो वाला कितना कमा लेता है? इन्फ्लुएंसर ने एक दिन Momo वाले के साथ रहकर किया चौंकाने वाला खुलासा

एक इन्फ्लुएंसर ने पूरा दिन मोमो वाले के साथ काम कर उसकी कमाई का खुलासा किया. सिर्फ एक दिन में 950 प्लेट बेचकर 1 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई. महीने की कमाई जानकर लोग दंग रह गए.

मोमो वाला कितना कमा लेता है? इन्फ्लुएंसर ने एक दिन Momo वाले के साथ रहकर किया चौंकाने वाला खुलासा
मोमो वाला कितना कमा लेता है?

How much a momo seller earn: मोमोज भारत के हर शहर और गली-कूचे में आज सबसे ज्यादा बिकने वाले स्ट्रीट फूड में शामिल हो चुके हैं. हल्की इनवेस्टमेंट, आसान सेटअप और लगातार बढ़ती डिमांड, यही कारण है कि जहां भी लोग रहते हैं, वहां मोमो वाला जरूर दिख जाता है. लेकिन हमेशा एक सवाल सबके मन में रहता है, आखिर मोमोज बेचकर कोई कितना कमा लेता है?

इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अनोखा प्रयोग किया. उसने तय किया कि वह एक दिन मोमो वाले के साथ खड़े होकर खुद देखेगा कि इस बिज़नेस में असल कमाई कितनी होती है.

इंस्टाग्राम पर @cassiusclydepereira नाम के क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर किया, जो कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज के साथ इंटरनेट पर छा गया. वीडियो में आप देखेंगे कि वह एक व्यस्त सड़क किनारे लगे मोमो स्टॉल पर पहुंचता है. शुरुआत में ही वह पूछता है- “क्या मोमो वाला, एक B.Com ग्रेजुएट से ज्यादा कमा सकता है?” और फिर वह खुद स्टॉल पर सर्विंग में हाथ बंटाने लगता है.

वीडियो के दौरान इन्फ्लुएंसर बताता है कि दुकान इतनी पॉपुलर है कि सिर्फ एक घंटे में 118 प्लेट मोमो बिक गए. मांग इतनी तेज़ थी कि उन्हें बीच में अतिरिक्त स्टॉक मंगवाना पड़ा. शाम होते-होते भीड़ और बढ़ गई और स्टॉल पर लगातार लाइन लगी रही.

देखें Video:

दुकान की टाइमिंग शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक है. एक प्लेट की कीमत 110 रुपये. पूरे दिन में कुल 950 प्लेट मोमोज बिके, जिसका कुल जोड़ हुआ लगभग 1,04,500 रुपये. इन्फ्लुएंसर ने इस आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया कि अगर रोज़ ऐसा बिज़नेस हो तो महीने में स्टॉल की कमाई 30 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है.

हालांकि, यह अनुमान बिना किराया, स्टाफ, गैस, कच्चा माल और अन्य खर्च घटाए लगाया गया है. फिर भी, यह दिखाता है कि एक लोकप्रिय स्टॉल की कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है. वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन मज़ेदार रिएक्शंस से भर गया. किसी ने लिखा- “एक प्लेट के 110 रुपये? कौन खरीद रहा है भाई?” दूसरे ने मजाक में पूछा- “इंटर्नशिप करवा रहे हो क्या?” तो एक ने चुटकी ली- “1 घंटे में 118 प्लेट? ये किस स्पीड में बेच रहे थे?”

कुल मिलाकर, इस वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में स्ट्रीट फूड सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक बड़ा बिज़नेस भी है. लोग भले ही पूछ रहे हों कि इतने पैसे सच में बनते हैं या नहीं, लेकिन इतना तय है कि मोमो का मार्केट लगातार बूम पर है.

