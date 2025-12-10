गाय को चिकन मोमोज खिलाने के बाद यूट्यूबर को भीड़ ने पकड़ा, माफी मांगकर क्या बोला

Cow fed chicken momos: एक वीडियो...कुछ सेकंड का ही था, लेकिन गुरुग्राम की गलियों में जैसे तूफान ले आया. जहां लोग अपने मोबाइल में दिख रहे नजारों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे. एक कॉलेज स्टूडेंट, हाथ में मोमोज की प्लेट और ठीक सामने खड़ी एक गाय. संवेदनशीलता और सोशल मीडिया के क्रेज के बीच जो हुआ, उसने पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बांट दिया.

वेब टास्क का नशा, गाय को खिलाये चिकन मोमोज (Cow Chicken Momos Case)

गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी का 20 वर्षीय ऋतिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA English Honours का छात्र है. पढ़ाई के साथ-साथ वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, खासकर एक एप...Web Prism, जहां लाइव टास्क पूरे करने पर पैसे और फॉलोअर्स दोनों मिलते हैं.

उस दिन टास्क था...दो प्लेट मोमोज खाओ, वो भी लाइव (cow chicken momo:)

पहली प्लेट खत्म...दूसरी प्लेट भी किसी तरह खत्म, लेकिन पेट ने आखिरकार हार मान ली. कैमरा ऑन था, लोग देख रहे थे और तभी सामने से एक गाय पास आ गई. ऋतिक ने बची प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी. कुछ सेकंड का ये क्लिप वायरल हुआ और अमानवीयता का आरोप लगते ही मामला बिगड़ने लगा.

गोरक्षकों की एंट्री और तुरंत हंगामा (Gurugram sect-56 incident)

वीडियो जैसे ही Hindu संगठन और गोरक्षक समूहों तक पहुंचा, गुस्सा भड़क गया. लोगों ने ऋतिक को पकड़ लिया, जमकर धुनाई की और उसे थाने ले गए. पुलिस के मुताबिक, युवक को हिरासत में लिया गया, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया गया और जांच के बाद उसे जमानत दे दी गई. यूट्यूबर ने पुलिस को बताया कि वह 'ब्रेनवॉश' हो गया था और टास्क पूरा करने के दबाव में उसने ये हरकत कर दी.

गाय को चिकन मोमोज खिलाने का मामला (Gurugram Viral Video)

ऋतिक के पिता दुकानदार हैं और मां डॉक्टर. परिवार ने कहा कि उनका बेटा जानवरों का अनादर करने वाला नहीं, पर लाइव टास्क के चक्कर में उसने एक 'बड़ी गलती' कर दी. यह घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ती है. क्या सोशल मीडिया टास्क की अंधी दौड़ में युवा अपनी संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं? फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया एप और लाइव टास्क के पैटर्न की भी जांच कर रही है.

