मोमोज खाने से कौन सी बीमारी होती है?

Momos Khane Se Kya Hota Hai: स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और फिर बात अगर मोमोज की हो क्या कहने. आज के समय में मोमोज एक ऐसा व्यंजन बन चुका है जो बच्चों से लेकर बड़ों में लोकप्रिय है. चाहे वह वेज हो, नॉन-वेज, तंदूरी या फ्राइड मोमोज चटपटी चटनी के साथ इसका स्वाद सभी को पसंद आता है, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज से बदल लें रोजाना मोमोज खाने की अपनी आदत क्योंकि जरूरत से ज्यादा इसका सेवन शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है.

मोमोज क्यों नहीं खाना चाहिए?

पाचन: मोमोज की ऊपरी परत मैदे से बनाई जाती है. मैदा पचने में समय लेता है और यह आंतों को चिपचिपा बना देता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी और भारीपन महसूस हो सकता है. इसलिए पेट की समस्याओं से परेशान लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

वजन: मोमोज में कैलोरी ज्यादा होती है. रोजाना इसका सेवन आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है और मोटापा शरीर में कई गंभीर बीमारियों का घर बन सकता है. इसलिए जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं उनके लिए रोजाना मोमोज खाना हानिकारक साबित हो सकता है.

बैक्टीरिया और संक्रमण: कई जगहों पर मोमोज खुले में, धूल-धूप और गंदगी में तैयार किए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए बार-बार वही तेल का इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं अस्वच्छ हाथों से पकाने के कारण मोमोज में बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, दस्त और पेट में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

