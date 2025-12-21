विज्ञापन
बिना छीले ही पहचान लें संतरा मीठा है या नहीं! हाथ में उठाते ही मिलेगा असली स्वाद का संकेत, जानिए आसान ट्रिक

How to Identify a Sweet Orange: कई बार बाहर से देखने में संतरा बिल्कुल सही लगता है, लेकिन घर लाकर छीला तो स्वाद उम्मीद के उलट निकलता है. ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि क्या बिना छीले ही संतरे का स्वाद पहचाना जा सकता है? आइए जानते हैं.

बिना छीले ही पहचान लें संतरा मीठा है या नहीं! हाथ में उठाते ही मिलेगा असली स्वाद का संकेत, जानिए आसान ट्रिक
How to Identify a Sweet Orange: संतरे की पहचान करने के कई तरीके हैं.

How to Choose Sweet Oranges: सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में संतरे की बहार आ जाती है. खट्टा-मीठा रसदार संतरा न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. विटामिन C से भरपूर यह फल इम्यूनिटी बढ़ाने, त्वचा को चमकदार बनाने और थकान दूर करने में मदद करता है. लेकिन, अक्सर एक समस्या सामने आती है, कौन सा संतरा मीठा है और कौन सा खट्टा? कई बार बाहर से देखने में संतरा बिल्कुल सही लगता है, लेकिन घर लाकर छीला तो स्वाद उम्मीद के उलट निकलता है. ऐसे में मन में यही सवाल उठता है कि क्या बिना छीले ही संतरे का स्वाद पहचाना जा सकता है?

हां, कुछ आसान और देसी ट्रिक्स अपनाकर आप हाथ में उठाते ही यह अंदाजा लगा सकते हैं कि संतरा मीठा होगा या नहीं. इसके लिए न तो किसी मशीन की जरूरत है और न ही संतरा काटने की.

हाथ में उठाते ही जानिए संतरा मीठा है या नहीं | How to Identify a Ripe Orange?

1. वजन से करें पहचान

सबसे आसान तरीका है संतरे को हाथ में उठाकर उसका वजन महसूस करना. एक ही साइज के दो संतरे लें. जो संतरा ज्यादा भारी लगे, वह आमतौर पर ज्यादा रसदार और मीठा होता है. हल्का संतरा अक्सर सूखा या ज्यादा खट्टा निकल सकता है.

2. छिलके की बनावट पर दें ध्यान

मीठे संतरे का छिलका आमतौर पर पतला और हल्का सा मुलायम होता है. अगर छिलका बहुत ज्यादा मोटा, सख्त या रूखा लगे, तो संतरा खट्टा हो सकता है. उभरे हुए और ज्यादा खुरदरे छिलके वाले संतरे से भी बचना बेहतर है.

3. रंग बताएगा स्वाद का राज

बहुत ज्यादा चमकदार या हरा संतरा जरूरी नहीं कि मीठा हो. अच्छे, पके और मीठे संतरे का रंग आमतौर पर हल्का नारंगी या पीला-नारंगी होता है. बहुत ज्यादा हरे धब्बों वाला संतरा अक्सर कच्चा और खट्टा निकलता है.

Photo Credit: iStock

4. दबाकर देखें, लेकिन हल्के से

संतरे को हल्के से दबाएं. अगर वह थोड़ा दब जाए और तुरंत अपनी शेप में लौट आए, तो वह ताजा और रसदार होता है. बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा नरम संतरा स्वाद में निराश कर सकता है.

5. खुशबू भी देती है संकेत

मीठे संतरे में हल्की-सी ताजी और खट्टेपन वाली खुशबू आती है. अगर संतरे के पास से कोई खास खुशबू न आए या अजीब गंध महसूस हो, तो उसे लेने से बचें.

6. डंठल वाला हिस्सा भी देता है इशारा

संतरे के ऊपर जहां डंठल होता है, अगर वह हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर दबा हुआ और साफ नजर आए, तो संतरा पका हुआ और मीठा होने की संभावना ज्यादा होती है.

क्यों जरूरी है सही संतरा चुनना?

गलत संतरा लेने से न सिर्फ स्वाद खराब होता है, बल्कि कई बार लोग फल खाना ही छोड़ देते हैं. सही संतरा चुनने से आपको भरपूर पोषण, बेहतर स्वाद और पैसे की पूरी कीमत मिलती है.

अब आपको संतरा खरीदते समय अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगली बार बाजार जाएं, तो बस हाथ में उठाकर उसका वजन, छिलका, रंग और खुशबू जांच लें. बिना छीले ही आप काफी हद तक पहचान जाएंगे कि संतरा मीठा है या नहीं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

