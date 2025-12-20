Vitamin D की गोली ले रहे हैं? इन चीजों के बिना नहीं मिलेगा फायदा, जानिए कैसे, कब और कितना करना है सेवन

Vitamin D Deficiency: आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके शरीर में कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है. जिनमें से विटामिन डी एक बहुत ही कॉमन विटामिन है जिसकी कमी आज के समय में लोगों में खूब देखी जा रही है. जिसकी कमी आजकल बहुत से लोगों में देखी जा रही है. जिसकी कमी को पूरा करने के लिए लोग विटामिन D की गोली ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा. इसकी वजह साफ है कि विटामिन D अकेले काम नहीं करता है. साइंस के मुताबिक विटामिन D3, विटामिन K2 और मैग्नीशियम तीनों मिलकर ही शरीर में सही असर दिखाते हैं. इन्हें एक साथ लिया जाए, तभी हड्डियां मजबूत होती हैं और कैल्शियम सही जगह तक पहुंचता है.

क्यों जरूरी है ये तीनों का कॉम्बिनेशन?

विटामिन D3 की बात करें तो ये शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.

मैग्नीशियम विटामिन D को उसके एक्टिव फॉर्म में बदलने में मदद करता है

विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है और नसों में इसे जमने से रोकता है.

अगर आपके शरीर में इसमें से किसी भी एक विटामिन की कमी है तो, विटामिन D आपके शरीर में होकर भी पूरा काम नहीं कर पाएगा.

सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? (डोज की आसान जानकारी)

नोट- ये जानकारी सिर्फ समझ के लिए है, दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

विटामिन D3

आमतौर पर: 600–2000 IU रोजाना

जहां धूप कम मिलती है (जैसे यूरोप, कनाडा): 3000–4000 IU तक

गंभीर कमी में डॉक्टर अक्सर 60,000 IU हफ्ते में एक बार लिखते हैं

विटामिन K2 (MK-7)

90–120 माइक्रोग्राम रोजाना

ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है

मैग्नीशियम

300–400 मिलीग्राम रोजाना

सबसे अच्छे फॉर्म: मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या साइट्रेट

(ये शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं)

विटामिन डी के लिए क्या खाएं और कब लें ये सप्लीमेंट?

इन्हें खाने के साथ लें

खासकर ऐसे खाने की चीजों के साथ जिसमें हेल्दी फैट पाया जाता है.

अंडा

नट्स

घी

लंच या डिनर के साथ इस सप्लीमेंट को लेना बेहतर माना जाता है.

विटामिन डी के लिए धूप कब लें

रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच

15 मिनट तक धूप में रहें

चेहरा, हाथ या पैर खुले हों

बहुत ज्यादा SPF या पूरी तरह से ढके रहने से विटामिन D नहीं बन पाता

