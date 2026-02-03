Gold-Silver Price Today Live Updates: सोना और चांदी के दाम में पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट हो रही है. चांदी 4.20 लाख/किलो के अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2 लाख रुपये तक टूट के कगार पर है, वहीं सोना भी 1.93 लाख रुपये/10 ग्राम से गिर कर 1.49 लाख रुपये के करीब आ गया है. आज 3 फरवरी, मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों पर निवेशकों की नजर है. कारण कि सोने-चांदी के दाम में ये गिरावट (Gold-Silver Prices Crash) लगातार जारी है. चांदी में तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है. 2 फरवरी, सोमवार को ही कारोबार के दौरान वायदा बाजार में 3 बार लोअर सर्किट लगा था, जबकि बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट लगा था.

निवेशक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि ये खरीदारी का मौका है या नहीं. एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, सोने का तकनीकी सपोर्ट करीब 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास देखा जा रहा है. वहीं चांदी का सपोर्ट लेवल 2,44,000 से 2,55,500 के बीच माना जा रहा है. यहां हम इस लाइव ब्‍लॉग (Gold Silver live Blog) में हम आपको सोने-चांदी से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट बताएंगे. एक्‍सपर्ट्स की राय भी बताएंगे और अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी का भाव भी बताएंगे.

Gold, Silver Rate Today, 3 February 2026 UPDATES: