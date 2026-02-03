विज्ञापन
23 minutes ago

Gold-Silver Price Today Live Updates: सोना और चांदी के दाम में पिछले 5 दिनों से रिकॉर्ड गिरावट हो रही है. चांदी 4.20 लाख/किलो के अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2 लाख रुपये तक टूट के कगार पर है, वहीं सोना भी 1.93 लाख रुपये/10 ग्राम से गिर कर 1.49 लाख रुपये के करीब आ गया है. आज 3 फरवरी, मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों पर निवेशकों की नजर है. कारण कि सोने-चांदी के दाम में ये गिरावट (Gold-Silver Prices Crash) लगातार जारी है. चांदी में तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है. 2 फरवरी, सोमवार को ही कारोबार के दौरान वायदा बाजार में 3 बार लोअर सर्किट लगा था, जबकि बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट लगा था.   

निवेशक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि ये खरीदारी का मौका है या नहीं. एक्‍सपर्ट्स के मुताबिक, सोने का तकनीकी सपोर्ट करीब 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास देखा जा रहा है. वहीं चांदी का सपोर्ट लेवल 2,44,000 से 2,55,500 के बीच माना जा रहा है. यहां हम इस लाइव ब्‍लॉग (Gold Silver live Blog) में हम आपको सोने-चांदी से जुड़ा हर छोटा-बड़ा अपडेट बताएंगे. एक्‍सपर्ट्स की राय भी बताएंगे और अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी का भाव भी बताएंगे. 

Gold, Silver Rate Today, 3 February 2026 UPDATES:

Feb 03, 2026 07:50 (IST)
Silver Prices 3 February: आज क्‍या है चांदी का भाव?

चांदी का भाव 3 फरवरी, 2026 को करीब 2.37 लाख रुपये/किलो पर आ गया. 29 जनवरी, गुरुवार को चांदी ने 4.20 लाख रुपये/किलो का भाव पार करते हुए अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, जहां से ये 1.83 लाख रुपये टूटकर 2.37 लाख रुपये के भाव पर आ गया है.  

Feb 03, 2026 07:47 (IST)
Gold Prices 3 February: आज क्‍या है सोने का भाव?

सोने का भाव 3 फरवरी, 2026 को 1.41 लाख रुपये के करीब है. 29 जनवरी को सोने ने 1.93 लाख रुपये का भाव पार करते हुए अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, जहां से ये 56 हजार रुपये से ज्‍यादा टूटकर  2 फरवरी को 1.37 लाख रुपये पर पहुंच गया था, जहां से थोड़ी रिकवरी दिखी. 

