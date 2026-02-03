भारत और अमेरिका आखिरकार व्यापार समझौते (Trade Deal) पर सहमत हो दिए हैं. इसके तहत ट्रंप सरकार ने पारस्परिक टैरिफ (आयात शुल्क) को पिछले 25% से घटाकर 18% कर दिया है. वहीं रूस के साथ तेल व्‍यापार के चलते लगाया गया अतिरिक्‍त 25% टैरिफ पूरी तरह खत्‍म कर दिया गया है. इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ में 32% की राहत मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह व्यापार समझौता 'तत्काल प्रभाव से लागू' होगा, जो भारत के लिए टैरिफ में तत्काल राहत का संकेत है.

टैरिफ का बोझ कम होने से उम्‍मीद है कि अमेरिका में बड़ा कारोबार करने वाली कंपनियों की मार्जिन में सुधार, कंपटीशन बढ़ेगा और वहां से ज्‍यादा ऑर्डर मिलेंगे. ऐसे में निश्चित तौर पर कंपनी की आय बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा.

किन सेक्‍टर्स को होगा फायदा?

अमेरिकी ट्रेड टैरिफ में ये ढील भारत के कई निर्यात-उन्मुख (Export-oriented) सेक्‍टर्स के लिए फायदेमंद है. बता दें कि इससे पहले, 27 अगस्त से 50% तक के कड़े टैरिफ लागू हो गए थे, जिससे लागत का दबाव बढ़ गया था और अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की मांग कम हो गई थी. अब टैरिफ कम होने से, जिन कंपनियों का अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, उन्हें मार्जिन में राहत, बेहतर कॉम्पिटिटिवनेस और ऑर्डर्स की स्पष्टता मिलने की उम्मीद है. भारतीय निर्यातकों में खासतौर से टेक्सटाइल, सीफूड, ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स और कुछ चुनिंदा कंज्यूमर कंपनियों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है.

टेक्सटाइल और अपैरल (Textile & Apparels)

इंडो काउंट इंडस्ट्रीज (Indo Count Industries)

काइटेक्स (Kitex)

गोकलदास एक्सपोर्ट्स (Gokaldas Exports)

पर्ल ग्लोबल (Pearl Global)

वेलस्पन इंडिया (Welspun India)

हिमात्सिंका साइड (Himatsingka Seide)

ट्राइडेंट (Trident)

वर्धमान टेक्सटाइल्स (Vardhman Textiles)

अरविंद (Arvind)

सीफूड सेक्टर (Seafood Sector)

एपेक्स फ्रोजन फूड्स (Apex Frozen Foods)

वॉटरबेस (Waterbase)

अवंती फीड्स (Avanti Feeds)

ऑटो और ऑटो पार्ट्स (Auto & Auto Ancillaries)

सोना बीएलडब्ल्यू (Sona BLW)

रामकृष्ण फोर्जिंग (Ramkrishna Forging)

भारत फोर्ज (Bharat Forge)

टाटा मोटर्स (Tata Motors)

संवर्धन मदरसन (Samvardhana Motherson)

बालकृष्ण टायर्स (Balkrishna Tyres)

सनसेरा इंजीनियरिंग (Sansera Engineering)

केमिकल और एग्रोकेमिकल (Chemicals)

यूपीएल (UPL)

एसआरएफ (SRF)

जुबिलेंट इनग्रेविया (Jubilant Ingrevia)

आरती इंडस्ट्रीज (Aarti Industries)

पीआई इंडस्ट्रीज (PI Industries)

कंज्यूमर गुड्स (Consumer Companies)