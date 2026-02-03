विज्ञापन
विशेष लिंक

India-US Trade Deal: कार से लेकर कपडों तक, टैरिफ में 32% की राहत से भारत के किन सेक्‍टर्स को होगा बड़ा फायदा?

भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप ने आयात शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया है, जबकि रूस से तेल व्‍यापार के चलते लगाया गया 25 फीसदी टैक्‍स खत्‍म किया जाएगा. जानें इस फैसले से किन सेक्‍टर्स को ज्यादा फायदा होगा

Read Time: 2 mins
Share
India-US Trade Deal: कार से लेकर कपडों तक, टैरिफ में 32% की राहत से भारत के किन सेक्‍टर्स को होगा बड़ा फायदा?
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील से इंडस्‍ट्री के किन सेक्‍टर्स को फायदा?

भारत और अमेरिका आखिरकार व्यापार समझौते (Trade Deal) पर सहमत हो दिए हैं. इसके तहत ट्रंप सरकार ने पारस्परिक टैरिफ (आयात शुल्क) को पिछले 25% से घटाकर 18% कर दिया है. वहीं रूस के साथ तेल व्‍यापार के चलते लगाया गया अतिरिक्‍त 25% टैरिफ पूरी तरह खत्‍म कर दिया गया है. इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ में 32% की राहत मिली है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह व्यापार समझौता 'तत्काल प्रभाव से लागू' होगा, जो भारत के लिए टैरिफ में तत्काल राहत का संकेत है.

टैरिफ का बोझ कम होने से उम्‍मीद है कि अमेरिका में बड़ा कारोबार करने वाली कंपनियों की मार्जिन में सुधार, कंपटीशन बढ़ेगा और वहां से ज्‍यादा ऑर्डर मिलेंगे. ऐसे में निश्चित तौर पर कंपनी की आय बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा. 

किन सेक्‍टर्स को होगा फायदा? 

अमेरिकी ट्रेड टैरिफ में ये ढील भारत के कई निर्यात-उन्मुख (Export-oriented) सेक्‍टर्स के लिए फायदेमंद है. बता दें कि इससे पहले, 27 अगस्त से 50% तक के कड़े टैरिफ लागू हो गए थे, जिससे लागत का दबाव बढ़ गया था और अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों की मांग कम हो गई थी. अब टैरिफ कम होने से, जिन कंपनियों का अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, उन्हें मार्जिन में राहत, बेहतर कॉम्पिटिटिवनेस और ऑर्डर्स की स्पष्टता मिलने की उम्मीद है. भारतीय निर्यातकों में खासतौर से टेक्सटाइल, सीफूड, ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स और कुछ चुनिंदा कंज्यूमर कंपनियों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है.  

टेक्सटाइल और अपैरल (Textile & Apparels)

  • इंडो काउंट इंडस्ट्रीज (Indo Count Industries)  
  • काइटेक्स (Kitex) 
  • गोकलदास एक्सपोर्ट्स (Gokaldas Exports) 
  • पर्ल ग्लोबल (Pearl Global) 
  • वेलस्पन इंडिया (Welspun India) 
  • हिमात्सिंका साइड (Himatsingka Seide) 
  • ट्राइडेंट (Trident) 
  • वर्धमान टेक्सटाइल्स (Vardhman Textiles) 
  • अरविंद (Arvind) 

सीफूड सेक्टर (Seafood Sector)

  • एपेक्स फ्रोजन फूड्स (Apex Frozen Foods) 
  • वॉटरबेस (Waterbase) 
  • अवंती फीड्स (Avanti Feeds) 

ऑटो और ऑटो पार्ट्स (Auto & Auto Ancillaries)

  • सोना बीएलडब्ल्यू (Sona BLW) 
  • रामकृष्ण फोर्जिंग (Ramkrishna Forging) 
  • भारत फोर्ज (Bharat Forge) 
  • टाटा मोटर्स (Tata Motors)
  • संवर्धन मदरसन (Samvardhana Motherson) 
  • बालकृष्ण टायर्स (Balkrishna Tyres) 
  • सनसेरा इंजीनियरिंग (Sansera Engineering) 

केमिकल और एग्रोकेमिकल (Chemicals)

  • यूपीएल (UPL) 
  • एसआरएफ (SRF) 
  • जुबिलेंट इनग्रेविया (Jubilant Ingrevia) 
  • आरती इंडस्ट्रीज (Aarti Industries)
  • पीआई इंडस्ट्रीज (PI Industries)

कंज्यूमर गुड्स (Consumer Companies)

  • एलटी फूड्स (LT Foods - Daawat) 
  • केआरबीएल (KRBL - India Gate) 
  • टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Tata Consumer Products) 
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India US Trade Deal, India Us Trade Deal Explained, India US Trade Deal Latest News, India Us Trade Deal Latest, India US Trade Deal Benefits
Get App for Better Experience
Install Now