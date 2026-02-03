सोना-चांदी में उछाल! दिल्ली में चांदी ₹2.32 लाख/किलो, सोना ₹1.42 लाख/10 ग्राम... आपके शहर का भाव चेक करें

सोना‑चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से जारी भारी गिरावट के बाद मंगलवार को बाजार ने अचानक जोरदार कमबैक किया. MCX पर वायदा कारोबार शुरू होते ही Gold‑Silver ने तूफानी तेजी के साथ ओपनिंग की. ऐसी ओपनिंग कि मानो गिरावट की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया हो.
सोमवार को 2.25 लाख रुपये प्रति किलो तक फिसली चांदी एक ही झटके में 21,000 रुपये से अधिक उछल गई, जबकि सोना भी पीछे नहीं रहा और खुलते ही 5,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया. बाजार की इस ताबड़तोड़ रिकवरी ने निवेशकों को चौंका दिया और कीमती धातुओं के कारोबार में नई हलचल ला दी.
शहरवार सोने की दरें
निम्नलिखित दरें 10 ग्राम सोने के अनुसार हैं.
मुंबई: ₹142,890
दिल्ली: ₹142,640
बेंगलुरु: ₹143,000
चेन्नई: ₹143,300
हैदराबाद: ₹143,110
कोलकाता: ₹142,700
शहरवार चांदी की दरें
निम्नलिखित दरें 1 किलोग्राम के अनुसार हैं.
मुंबई: ₹232,840
दिल्ली: ₹232,440
बेंगलुरु: ₹233,020
चेन्नई: ₹233,260
हैदराबाद: ₹233,210
कोलकाता: ₹232,530
