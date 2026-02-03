विज्ञापन
11 minutes ago

India vs Pakistan T20 World Cup Controversy Live Updates: T20 वर्ल्ड कप विवाद में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन कहा है कि वे भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेंगे. भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होना है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से स्थिति और जटिल हो गई है. यह फैसला बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद आया है, क्योंकि उन्होंने भारत जाने से मना कर दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से 'सुरक्षा कारणों' का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया था, लेकिन क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने साफ कर दिया कि टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 Live Updates over PCB vs ICC Controversy

Feb 03, 2026 07:41 (IST)
T20 WC 2026 Pakistan Boycott Controversy Live Updates: पाकिस्तान के ड्रामे पर कपिल देव का बेबाक बयान, 'हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं'

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव ने निराशा जताई है. उनका मानना है कि इस तरह के कदम से न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की साख पर असर पड़ेगा, बल्कि वहां के मौजूदा खिलाड़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है. कपिल देव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला खिलाड़ियों का होता, तो वे खुलकर सामने आ सकते थे. लेकिन अगर यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से थोपा गया है, तो इससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.

उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को मैदान पर अपनी बात साबित करने का मौका मिलना चाहिए, न कि उन्हें राजनीतिक या प्रशासनिक फैसलों की कीमत चुकानी पड़े.

Feb 03, 2026 07:01 (IST)
ICC vs PCB T20 WC 2026 Live Updates: जानें हर भारत vs पाकिस्तान मैच से कितनी कमाई

चैनल को प्रति मैच से टीवी विज्ञापन से करीब 220-260 करोड़ रुपये की कमाई होती है, तो डिजिटल विज्ञापन और सब्स्क्रिप्शन से हर मैच 60-90 करोड़ रुपये ब्रॉडकास्टर के पास आते हैं. इस तरह से दोनों माध्यमों (टीवी+डिजिटल) को मिलाकर भारत vs पाकिस्तान के हर मैच से करीब 280-350 करोड़ रुपये की कमाई ब्रॉडकास्टर को होती है. 

Feb 03, 2026 06:50 (IST)
IND vs PAK T20 WC 2026 Controversy Live Updates: भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार

Feb 03, 2026 06:49 (IST)
IND vs PAK T20 WC 2026 Controversy Live Updates: ICC में पाकिस्तान का कोई समर्थक नहीं

"ICC में पाकिस्तान का कोई समर्थक नहीं है": मोहसिन नकवी और उनकी टीम को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट के रुख पर कड़वी सच्चाई बताई गई. रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉयकॉट' के मामले में ICC में PCB को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और संभावना है कि वे ICC रेवेन्यू में अपना हिस्सा खो देंगे. 

