बासी रोटी खाने से क्या होता है?

सुबह-सुबह उठकर अगर किचन में रात की दो रोटियां बच जाएं, तो अक्सर हम उन्हें या तो किसी जानवर को डाल देते हैं या फिर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि पुरानी चीजें फेंकनी नहीं चाहिए, और बात जब सेहत की हो, तो यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है. जी हां, जिस बासी रोटी को हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं, असल में वह सेहत का खजाना होती है. अगर इसे सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया जाए, तो यह कई बीमारियों से दूर रख सकती है.

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आइए जानते हैं कि रात की बची हुई बासी रोटी खाने से हमारे शरीर को क्या-क्या शानदार फायदे मिलते हैं,

दिनभर के लिए मिलती है भरपूर एनर्जी:

अक्सर सुबह काम की भागदौड़ में नाश्ता बनाने का समय नहीं मिल पाता, जिससे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है. ऐसे में बासी रोटी एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी छिपी होती है. जब रातभर में रोटी ठंडी होती है, तो उसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और गुड बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो शरीर को धीरे-धीरे लेकिन लगातार एनर्जी देते हैं. इसे सुबह दूध के साथ खाने से दिनभर थकान महसूस नहीं होती और चुस्ती बनी रहती है.

विटामिन का बेहतरीन सोर्स:

आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजी रोटी के मुकाबले बासी रोटी में विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है. खासकर जब गेंहू का आटा ठंडा होता है, तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व और अधिक एक्टिव हो जाते हैं. यह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करने और त्वचा पर नेचुरल चमक लाने में बहुत मददगार साबित होते हैं.

हड्डियों को मिलती है मजबूती:

बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों में कमजोरी या दर्द की शिकायत आम बात हो जाती है. अगर आप कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, तो बासी रोटी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मौजूद होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को अंदर से मजबूत बनाता है. अगर इसे सुबह ठंडे दूध में भिगोकर खाया जाए, तो यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए सोने पर सुहागा का काम करती है.

पेट की गैस और एसिडिटी से राहत:

आजकल गलत खान-पान की वजह से पेट की समस्याएं हर दूसरे इंसान को परेशान करती हैं. कभी खट्टी डकारें आना, तो कभी पेट भारी रहना. ऐसे लोगों के लिए बासी रोटी रामबाण इलाज है. इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है. जब आप सुबह-सुबह ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाते हैं, तो यह पेट की गर्मी को शांत करती है और गैस, कब्ज तथा एसिडिटी जैसी समस्याओं से तुरंत राहत दिलाती है.

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