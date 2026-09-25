गणेश विसर्जन आज, जानें गणपति विसर्जन की विधि और शुभ मुहूर्त

आज यानी 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है. इसके साथ ही अब बप्पा को विदा करने का समय आ गया है. अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है और इस दिन गणेश विसर्जन करना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं गणपति विसर्जन की विधि और शुभ मुहूर्त-

विसर्जन से पहले करें गणेश जी की पूजा

गणपति विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा जरूर करें. सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं. इसके बाद उन्हें दूर्वा चढ़ाएं. भगवान को फूल और माला अर्पित करें. फिर दीपक जलाएं और गणपति बप्पा को मोदक या मिठाई का भोग लगाएं.

पूजा के बाद घर के सभी लोग मिलकर गणेश जी की आरती करें. भगवान से अपने परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें. साथ ही पूजा में जाने-अनजाने हुई किसी गलती के लिए बप्पा से माफी मांगें.

आरती पूरी होने के बाद गणेश जी की प्रतिमा को सम्मान से उठाएं. 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयकारे लगाते हुए विसर्जन की जगह तक जाएं.

विसर्जन से पहले एक बार फिर गणेश जी की आरती करें. इसके बाद श्रद्धा के साथ प्रतिमा का विसर्जन करें. विसर्जन के समय भोजन के लिए बप्पा के साथ एक छोटी लाल रंग की पोटली में थोड़े चावल, पंचमेवा और मिठाई बांधकर रखी जाती है.

गणेश विसर्जन के लिए आज सुबह का मुहूर्त 6 बजकर 11 मिनट से 10 बजकर 42 मिनट तक है.

अगर आप सुबह के समय विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर में 12 बजकर 13 मिनट से 1 बजकर 43 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहेगा.

इसके बाद शाम 4 बजकर 44 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक का मुहूर्त भी शुभ है.

आप इन शुभ मुहूर्त में विसर्जन कर सकते हैं. गणपति बप्पा की विदाई के समय मन में श्रद्धा रखें. भगवान गणेश से घर में सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें और उनसे अगले साल फिर आने की कामना करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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