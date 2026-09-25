सुबह 4:14 बजे: सर्फिंग - महिलाओं और पुरुषों के शॉर्टबोर्ड हीट्स में शुगर शांति गायेन, कमाली प्रकाश, किशोर अनबरशु, शिवराज बाबू

सुबह 5:55 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हेप्टाथलॉन जैवलिन थ्रो में अनामिका अनीश और पूजा

सुबह 6:00 बजे: फेंसिंग - पुरुषों की टीम फ़ॉइल राउंड ऑफ़ 16 में आदित्य, हेमांश सिंह, तेजस पाटिल, सचिन

सुबह 6:10 बजे: बैडमिंटन - मिक्स्ड डबल्स के पहले राउंड के मैच में ध्रुव कपिला-तनीषा क्रास्टो बनाम मालदीव के अमिनाथ अब्दुल रज्जाक-निबल अहमद

सुबह 6:15 बजे: शूटिंग - 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह

सुबह 6:30 बजे: कैनो स्प्रिंट - पुरुषों की कयाक डबल 500 मीटर सेमीफ़ाइनल 1 में प्रोहित बारोई, प्रसन्ना कुमार

सुबह 6:30 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की हेप्टाथलॉन लॉन्ग जंप में अनामिका अनीश और पूजा

सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में दिया चितले-मानुष शाह बनाम हांगकांग के वोंग चुन टिंग-डू होई केम

सुबह 6:30 बजे: टेबल टेनिस - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े बनाम चीन के लिन शिडोंग-कुआई मैन

सुबह 6:40 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स में धनुष सुरेश

सुबह 6:50 बजे: कैनो स्प्रिंट - महिलाओं की कैनो डबल 500 मीटर सेमीफ़ाइनल 1 में मेघा प्रदीप, नेहा लेइचोनबम

सुबह 6:58 बजे: स्विमिंग - पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स में ऋषभ दास

सुबह 7:00 बजे: स्क्वैश - मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में जोशना चिनप्पा-वेलवन सेंथिलकुमार बनाम फिलीपींस के डेविड पेलिनो-जेमस्या अरिबाडो

सुबह 7:00 बजे: फेंसिंग - महिलाओं की एपी (epee) टीम के राउंड ऑफ़ 16 में अनुप्रिया, मितवा चौधरी, तनिष्का खत्री, यशकीरत कौर

सुबह 7:06 बजे: तैराकी - पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स में उत्कर्ष पाटिल

सुबह 7:10 बजे: तैराकी - पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में दक्षन शशिकुमार

सुबह 7:15 बजे: शूटिंग - पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोज़िशन व्यक्तिगत और टीम फ़ाइनल में एपीएस तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार

सुबह 7:20 बजे: तैराकी - पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में अनीश सुनील

सुबह 7:30 बजे: हॉकी - महिलाओं के पूल B मैच में भारत बनाम जापान

सुबह 7:30 बजे: टेबल टेनिस - पुरुषों के डबल्स राउंड 2 मैच में जी. साथियान-हरमीत देसाई बनाम इंडोनेशिया के अफ्फान प्रतामा-मुहम्मद नेगारा

सुबह 7:36 बजे: तैराकी - पुरुषों की 200 मीटर बटरफ़्लाई हीट्स में साजन प्रकाश

सुबह 7:55 बजे: ई-स्पोर्ट्स - पोकेमोन यूनाइट में भारत बनाम दक्षिण कोरिया

सुबह 8:10 बजे: कैनो स्प्रिंट - महिलाओं की कयाक फोर 500 मीटर फ़ाइनल में धनमंजुरी ख्वाइराकपाम, पूजा, सोनिया देवी फारेम्बम, पार्वती गीता

सुबह 8:30 बजे: शूटिंग - 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फ़ाइनल में कमलजीत और सुरुचि इंदर सिंह (अगर वे क्वालिफ़ाई करते हैं)

सुबह 9:00 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स राउंड 2 मैच में यशस्वी घोरपड़े बनाम सीरिया की हेंड ज़ाज़ा

सुबह 9:15 बजे: स्क्वैश - पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फ़ाइनल में अभय सिंह बनाम जापान के र्युनोसुके त्सुकुए

सुबह 9:30 बजे: कबड्डी - महिलाओं के कबड्डी सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम नेपाल

सुबह 9:45 बजे: टेबल टेनिस - महिलाओं के सिंगल्स राउंड 2 में श्रीजा अकुला बनाम प्योंग सोंग ग्योंग

सुबह 10:00 बजे: स्क्वैश - महिलाओं के सिंगल्स क्वार्टर फ़ाइनल में अनाहत सिंह बनाम तन्वी खन्ना

सुबह 10:15 बजे: बॉक्सिंग - सचिन बनाम UAE के अबू जाजेह मोहम्मद, राउंड ऑफ़ 16 मैच

सुबह 10:30 बजे: टेबल टेनिस - मानव ठक्कर बनाम नॉर्थ कोरिया के यू ताए र्योंग, पुरुष सिंगल्स राउंड 2 मैच

सुबह 10:30 बजे: शूटिंग - APS तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल, नीरज कुमार, पुरुष 50m राइफल 3 पोज़िशन फ़ाइनल (अगर वे क्वालिफ़ाई करते हैं)

सुबह 10:45 बजे: कबड्डी - भारत बनाम थाईलैंड, पुरुष कबड्डी सेमीफ़ाइनल

सुबह 10:45 बजे: स्क्वैश - वीर छोटरानी बनाम मुहम्मद इरफ़ान, पुरुष सिंगल्स क्वार्टरफ़ाइनल

सुबह 11:15 बजे: टेबल टेनिस - मानुष शाह बनाम फराजी बेन्यामिन, पुरुष सिंगल्स राउंड 2 मैच

दोपहर 12:00 बजे: टेबल टेनिस - श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास बनाम मान कुआई-मान्यु वांग, महिला डबल्स राउंड 3 मैच

दोपहर 12:30 बजे: बैडमिंटन - सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी बनाम थाईलैंड के पक्कापोन टीरारातसाकुल-पीरात्चाई सुकफुन, पुरुष डबल्स पहले राउंड का मैच

दोपहर 12:45 बजे: टेबल टेनिस - दिया चितले-यशस्विनी घोरपड़े बनाम चीन के फैन शुबान-चेन यी, मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल

दोपहर 1:30 बजे: बैडमिंटन - ट्रेसा जॉली-गायत्री गोपीचंद बनाम त्सांग हियू यान-लुई लोक लोक, महिला डबल्स पहले राउंड का मैच

दोपहर 1:50 बजे: बैडमिंटन - सिमरन सिंघी-काविप्रिया सेल्वम बनाम इंडोनेशिया की फेब्रियाना कुसुमा-मेलिसा पुस्पितासारी, महिला डबल्स पहले राउंड का मैच

दोपहर 2:15 बजे: बॉक्सिंग - प्रीति बनाम नॉर्थ कोरिया की मी चोल पैंग, राउंड ऑफ़ 16 मैच

दोपहर 3:35 बजे: एथलेटिक्स - महिला शॉट पुट फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में मनप्रीत कौर और कृष्णा जयशंकर मेनन

शाम 4:11 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 100 मीटर सेमीफ़ाइनल में गुरिंदरवीर सिंह

शाम 4:19 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 100 मीटर सेमीफ़ाइनल में अनिमेष कुजूर

शाम 4:33 बजे: एथलेटिक्स - महिला पोल वॉल्ट फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सिंधुश्री गणेश और बरनिका एलंगोवल

शाम 5:02 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ (मेडल इवेंट) में गुलवीर सिंह

शाम 5:10 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की हैमर थ्रो (मेडल इवेंट) में दमनीत सिंह और प्रवीण कुमार

शाम 5:53 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 400 मीटर हीट में किरण

शाम 5:10 बजे: बैडमिंटन - हरिहरन अमसाकरुणन-MR अर्जुन बनाम इंडोनेशिया के फजर अल्फियान-शोहिबुल फिकरी, पुरुष डबल्स पहले राउंड का मैच. TBD: महिला सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में उन्नति हुड्डा बनाम उत्तर कोरिया की यू मी सॉन्ग

शाम 6:01 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 400 मीटर हीट में प्राची

शाम 6:21 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की 400 मीटर हीट में विशाल टीके

शाम 6:50 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों की स्पर्धा में अनिमेष कुजूर, गुरिंदरवीर सिंह