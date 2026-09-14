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कितने दिन पुरानी रोटी खा सकते हैं? बासी रोटी खाने के क्या फायदे होते हैं

क्या आप भी खाते हैं बासी रोटी, इस आर्टिकल में जानें कितने घंटे तक खा सकते हैं रात की बची हुई रोटी.

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कितने दिन पुरानी रोटी खा सकते हैं? बासी रोटी खाने के क्या फायदे होते हैं
बासी रोटी खाने के फायदे.
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रोटियां भारतीय मील का अहम हिस्सा है. लंच से लेकर डिनर तक में हम सभी रोटी खाना पसंद करते हैं. रात के समय अक्सर रोटियां ज्यादा बन जाती हैं और सुबह बच जाती हैं. पुराने समय में लोग इन्हें बड़े चाव से खाते थे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बासी खाने को सेहत के लिए खराब मानने लगे हैं. क्या वाकई बासी रोटी खाना नुकसानदायक है या फिर इससे शरीर को कुछ खास फायदे मिलते हैं? आइए जानते हैं कि कितने दिन पुरानी रोटी खाई जा सकती है. 

​कितने दिन पुरानी रोटी खा सकते हैं?

​रोटी को एक दिन यानी 12 से 24 घंटे तक ही सुरक्षित माना जाता है. अगर रोटी को सही तरीके से यानी किसी डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखा गया है, तो वह अगले दिन सुबह या दोपहर तक खाने लायक रहती है. 

अगर रोटी को बाहर खुले में छोड़ दिया जाए, तो मौसम के हिसाब से वह कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है. गर्मियों के दिनों में खाना बहुत जल्दी सड़ता है, इसलिए गर्मियों में रात की रोटी अगले दिन खाना सेहत के लिए रिस्की हो सकता है. सर्दियों में फिर भी रोटी थोड़ी देर से खराब होती है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पुरानी रोटी खाने से हमेशा बचना चाहिए. बासी खाने में फंगस या बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है, जो पेट खराब कर सकता है.

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Photo Credit: NDTV

​बासी रोटी खाने के फायदे-

  1. ​अगर रोटी फ्रेश हो और उसे सही तरीके से रखा गया हो, तो अगले दिन यानी 12 से 15 घंटे पुरानी रोटी खाने के कुछ अनोखे फायदे भी मिलते हैं.
  2. जब रोटी ठंडी होती है, तो उसमें मौजूद स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है. यह पचने में थोड़ा समय लेता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार भूख नहीं लगती. वजन घटाने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है.
  3. ​फाइबर से भरपूर बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है. जिन लोगों को सुबह पेट साफ न होने की समस्या रहती है, वे अगर ठंडी रोटी को दूध के साथ खाएं, तो पेट से जुड़ी कई परेशानियों में राहत मिलती है.
  4. अगर आप ठंडी बासी रोटी को सुबह ठंडे दूध में मिलाकर खाते हैं, तो इससे शरीर की गर्मी शांत होती है और पेट को ठंडक मिलती है.

बासी रोटी खाने से पहले किन बातों का रखें ध्यान-

  • ​हमेशा चेक कर लें कि रोटी में से किसी तरह की अजीब महक तो नहीं आ रही है या उसका रंग तो नहीं बदला है.
  • ​अगर रोटी पर फंगस या सफेद धब्बे दिखें, तो उसे तुरंत फेंक दें.
  • ​फ्रिज से निकाली हुई रोटी को खाने से पहले हल्का सा गर्म जरूर कर लें, ताकि वह मुलायम हो जाए और गले में न फंसे.

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