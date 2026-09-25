Rajasthan Mayor Election 2026 Live Updates: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में आज मेयन पद के लिए मतदान होना है. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है. हाल ही में राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए. जिसमें जीते वार्ड पार्षद आज मेयर चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं. मेयर चुनाव में मतदान के लिए भाजपा-कांग्रेस ने अपने-अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की है. दोनों ओर के पार्षद बसों से सवार होकर वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के साथ सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज ही मतदान होना है. वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. जो दोपहर 2 बजे तक होगी. वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी. शाम तक रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा.

जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम मेयर चुनाव में तीनों जगह भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर हैं. जयपुर नगर निगम में भाजपा ने सुनील कोठारी को और कांग्रेस ने सुनीता मावर को उम्मीदवार बनाया है. वहीं जोधपुर में भाजपा से प्रसन्न चंद मेहता तो कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच टक्कर है. वहीं कोटा में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी के सामने कांग्रेस की सुनीता सुमन हैं.

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मेयर के लिए हो रही वोटिंग के पल-पल के अपडेट पढ़ें NDTV के इस लाइव ब्लॉग पर.

Rajasthan Mayor Election 2026 Voting Result Live Updates: