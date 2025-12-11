विज्ञापन
विशेष लिंक

लौकी का जूस पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

Lauki Ka Juice Benefits: यहां जानें लौकी का जूस एक सस्ता, आसान और बेहद असरदार विकल्प क्यों है?

Read Time: 2 mins
Share
लौकी का जूस पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?
Lauki ka juice pine ke fayde in hindi

Lauki Ka Juice Benefits: लौकी, जिसे घिया या दूधी के नाम से भी जाना जाता है. ज्यादातर लोग इसे सब्ज़ी के रूप में खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसका जूस पीया है? सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम में लौकी का जूस शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह पीने में हल्का, पचने में आसान और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. यहां जानें लौकी का जूस एक सस्ता, आसान और बेहद असरदार विकल्प क्यों है?

सुबह-सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से क्या होता है?

वजन: लौकी का जूस कम कैलोरी वाला और फाइबर से भरपूर होता है. इसको पीकर आप पेट को लंबे समय तक भरा रख सकते हैं, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. वजन कम करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: 1 दिन में कितने बादाम भिगोकर खाने चाहिए?

पाचन: फाइबर से भरपूर लौकी का जूस कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. यह पाचन तंत्र को शांत रखता है और खाना जल्दी पचाने में भी मदद करता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह फायदेमंद हो सकता है.

दिल: लौकी पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जीसीय दिल पर दबाव कम पड़ता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

लौकी के जूस में क्या-क्या मिलाकर पी सकते हैं?

लौकी को धोकर छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में डालें, फिर उसमें पुदीना, थोड़ा पानी और काला नमक मिलाकर अच्छे से ब्लेंड कर लें. अब जूस को छलनी से छान लें और नींबू मिलाकर सेवन करें.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lemon Bottle Gourd Juice, Detox Drink, Weight Loss Drink, Immunity Booster Drink, Benefits Of Lemon And Bottle Gourd Juice
Get App for Better Experience
Install Now