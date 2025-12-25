दादी-नानी का नुस्खा: शरीर में जमा चर्बी को कम कर देगा ये देसी नुस्खा, आप भी कर लें ट्राई

दादी-नानी का नुस्खा: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से अमूमन लोगों में मोटापा एक आम समस्या बनता जा रहा है. बता दें कि गलत खानपान, लो फिजिकल एक्टिविटी और इर्रेगुलर रुटीन के कारण वजन तेजी से बढ़ता है. बता दें कि इस समस्या से राहत पाने में दादी-नानी के कुछ नुस्खे आपके काम आ सकते हैं. इन्हीं में से एक आसान और असरदार नुस्खा है नींबू पानी का. चलिए जानते हैं कैसे नींबू और पानी आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है.

वजन कम करने के लिए नींबू-पानी का सेवन

दादी-नानी के अनुसार, रोज सुबह खाली पेट 1 नींबू के रस को एक गिलास सादे पानी में मिलाकर पीने से मोटापा कम करने में मदद मिलती है. बता दें कि वजन कम करने का ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है. ये शरीर को अंदर से साफ करने में मना करता है और नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो शरीर में जमा चर्बी को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन

इस नुस्खे को अपनाने के लिए सुबह उठते ही गुनगुने या नॉर्मल टेंपरेचर वाले पानी में एक नींबू निचोड़ लें और इसका सेवन खाली पेट करें. इसके बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी खाने-पीने से बचें. इस उपाय को लगातार 3 महीने तक करने से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं.

इस नुस्खे के साथ बैलेंस डाइट और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना भी जरूरी और फायदेमंद हो सकता है. अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. यह सरल घरेलू उपाय अपनाकर आप भी नेचुरल तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)