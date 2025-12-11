1 दिन में कितने बादाम भिगोकर खाने चाहिए?

Badam Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में बादाम का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह एक ऐसा सुपरफूड है जो दिखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर है. इसमें मौजूद विटामिन ई, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि लोग सर्दियों में रोजाना बादाम का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? नहीं? तो स्टोरी में बने रहिए.

एक दिन में कितने बादाम खा सकते हैं?

सर्दियों में रोज 8 से 10 बादाम खाना शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी को बढ़ाने और दिमाग को तेज बनाने में मदद कर सकता है.

बादाम खाने से क्या होता है?

गर्माहट: बादाम में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन की अच्छी होती हैं, जो सर्दियों के मौसम में शरीर में गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं. ठंड के मौसम में इसका सेवन लाभदायक माना जा सकता है.

वजन: बादाम में भले ही कैलोरी हो, लेकिन ये पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.

हार्ट: बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स दिल के सेहत के लाभदायक माने जाते हैं, रोजाना बादाम खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल की बीमारियों का खतरा घट सकता है.

पाचन: फाइबर से भरपूर बादाम पाचन में सुधार कर सकता है. यह कब्ज से राहत दिला सकता है है और आंतों को साफ रख सकता है. रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाने से पाचन को मजबूत किया जा सकता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत पाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)