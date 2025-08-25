किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? दवाई खाने की बजाय इन फूड्स का सेवन शुरू करें दें

Which Vitamin Deficiency Causes Hair Fall: सबसे ज्यादा समस्या आज बालों के झड़ने को लेकर देखी जा रही है. न सिर्फ उम्र दराज लोगों में बल्कि युवाओं और बच्चों तक में बालों के झड़ने की समस्या बहुत ही असहज करने वाली है. झड़ते बालों की समस्या हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है. बालों का कमजोर होना, पतला होना और ज्यादा झड़ना हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है. ज्यादातर लोग इसका कारण पानी, प्रदूषण, स्ट्रेस या खराब शैम्पू को मानते हैं, लेकिन असली वजह अक्सर शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है. अगर समय रहते खानपान पर ध्यान दिया जाए तो दवाइयों और महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए जानते हैं कौन से विटामिन की कमी से बाल तेजी से झड़ने लगते हैं.

बाल झड़ने की असली वजह इन विटामिन्स की कमी (Baal Jhadne Ka Karan | Baal Kyun Jhadte Hain)

मजबूत बालों के लिए प्रोटीन के साथ-साथ कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है. अगर इनकी कमी हो जाए तो बाल जड़ों से कमजोर होकर झड़ने लगते हैं.

1. विटामिन डी की कमी

यह विटामिन बालों की जड़ों (Hair Follicles) को एक्टिव रखने का काम करता है. अगर इसकी कमी हो जाए तो बाल पतले और कमजोर होकर झड़ने लगते हैं.

2. विटामिन B7 (बायोटिन)

बायोटिन को हेयर विटामिन कहा जाता है. यह बालों को मजबूत बनाने और टूटने से रोकने में मदद करता है. इसकी कमी से बाल बेजान और रुखे हो जाते हैं.

3. विटामिन B12

यह विटामिन ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करता है. कमी होने पर सिर की स्कैल्प तक पोषण नहीं पहुंचता और बाल झड़ने लगते हैं.

4. विटामिन E

यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाकर बालों की ग्रोथ में मदद करता है. अगर शरीर में इसकी भी कमी है तो यह बाल झड़ने का कारण बन सकता है.

5. आयरन और जिंक

ये दोनों मिनरल्स भी बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या और बढ़ जाती है.

दवाई की बजाय इन फूड्स का सेवन करें

अगर बाल झड़ रहे हैं तो तुरंत दवा खाने की बजाय अपनी डाइट को सुधारना ज्यादा फायदेमंद है. कुछ फूड्स को रोज की डाइट में शामिल करें:

धूप से विटामिन D: सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन D देती है. इसके अलावा दूध, दही और अंडा भी अच्छे स्रोत हैं.

बायोटिन से भरपूर फूड्स: मूंगफली, बादाम, अखरोट, अंडे की जर्दी और शकरकंद बायोटिन से भरपूर होते हैं.

विटामिन B12 के स्रोत: दूध, पनीर, दही, मछली और चिकन खाने से यह कमी पूरी होती है.

विटामिन E के लिए: सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम और पालक का सेवन करें.

आयरन और जिंक: हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, मसूर दाल, राजमा और मटर बेहतरीन विकल्प हैं.

अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव भी करें

सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना जरूरी है. ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी और जंक फूड खाने से भी बाल झड़ने लगते हैं.

रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें.

स्ट्रेस कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें।

बालों पर ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू और कलर का इस्तेमाल कम करें.

