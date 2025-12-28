क्या सच में प्याज का रस लगाने से गंजी खोपड़ी पर भी निकल आते हैं बाल? जानिए कैसे करना है इस्तेमाल

Onion Juice Benefits: क्या आपको भी बालों का झड़ना और गंजेपन की समस्या हो रही है? तो प्याज का रस आपके लिए एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है. ये कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन सही तरीके और नियमित इस्तेमाल से कई लोगों को लंबे, घने और मजबूत बाल पाने में मदद मिल सकती है.

प्याज के रस के फायदे ( Onion Juice Benefits)

बता दें कि प्याज के रस में सल्फर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है और बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) को मजबूत बनाता है. इससे बालों के दोबारा उगने की संभावना बढ़ जाती है और समय के साथ बाल ज्यादा मजबूत होते हैं. इसके अलावा, प्याज का रस स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन और सूजन को भी कम करता है, जो बालों की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं.

आजकल लोग प्याज के रस को नारियल तेल, कच्चा शहद, सेब का सिरका (एप्पल साइडर विनेगर) और एलोवेरा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं. इन चीजों को मिलाने से बालों की ग्रोथ बढ़ाने, बालों को मजबूत करने, स्कैल्प को हेल्दी रखने और सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबैक्टीरियल गुणों की कमी से होने वाले बाल झड़ने को कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, प्याज के रस की तेज गंध की वजह से कई लोग इसे लगाने से बचते हैं. लेकिन सही तरीका अपनाकर इस गंध को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

प्याज की गंध कम करने का तरीका (How to Reduce Onion Smell)

सबसे पहले लैवेंडर, रोज़मेरी या टी ट्री ऑयल जैसे खुशबूदार एसेंशियल ऑयल मिलाएं, जो स्कैल्प को आराम भी देते हैं. फिर इसमें एलोवेरा जेल या नारियल तेल मिलाएं. अब इसमें प्याज का रस डालें और खुशबू के लिए थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं.

इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाएं, 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें. चाहें तो इसमें कच्चा शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसकी महक और कम हो जाती है.

बाल धोने के बाद इसकी महक को कैसे हटाएं:

अगर बालों से प्याज की महक आ रही है तो 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 कप पानी में मिलाकर शैम्पू के बाद बालों में डाल लें.

इसके बाद गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर बालों पर डालें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें.

अब कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डालें, फिर से शैम्पू करें और आखिर में कंडीशनर लगाएं.

इन बातों का रखें ध्यान

हर बार ताजा प्याज का रस ही इस्तेमाल करें.

लाल प्याज बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर ज्यादा होता है.

अगर आपकी स्किन सेंसटिव है, तो इसे ज्यादा देर तक न लगाएं.

यह समझना जरूरी है कि प्याज का रस मददगार जरूर है, लेकिन जहां बालों की जड़ें पूरी तरह खत्म हो चुकी हों, वहां यह अकेले बाल दोबारा नहीं उगा सकता. अगर बाल पतले होने की शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया जाए और नियमित रूप से किया जाए, तो बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

इसके लिए आपको 1-2 प्याज लेनी है और उसको कद्दूकस कर लेना है. फिर आपको किसी कपड़े या छन्नी की मदद से इसके रस को छानकर निकाल लेना है. इस रस को अपने बालों की जड़ों पर और स्कैल्प पर लगाकर अच्छे से मसाज कर के छोड़ 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को शैंपू कर लें.

