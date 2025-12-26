कौन से तेल से बाल झड़ना बंद हो जाता है? अरंडी, आंवला, सरसों या नारियल का तेल, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए

Oil For Hair Fall: आजकल खराब खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरी तरह से बदल चुका है, जिसका असर सिर्फ सेहत पर ही नहीं, बल्कि बालों पर भी पड़ने लगा है. आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं. कई लोगों का मानना है कि डैंड्रफ ज्यादा हुआ तो धीरे-धीरे गंजापन शुरू हो जाता है. इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि सही तेल नहीं लगाने से बाल झड़ रहे हैं. दरअसल, आमतौर पर लोग सरसों, आंवला, अरंडी, बादाम या फिर नारियल का तेल लगाते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट रूबेन भसीन ने बताया कि बालों के झड़ने में तेल का कोई संबंध नहीं होता. तेल लगाने से बाल नहीं झड़ते, बल्कि कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है.

डर्मेटोलॉजिस्ट रूबेन भसीन के मुताबिक, बाल झड़ने से रोकने के लिए कोई एक जादुई तेल नहीं है, बल्कि नारियल, आंवला, भृंगराज, और अरंडी के तेल जैसे कई तेल फायदेमंद हैं, जो बालों को पोषण, मजबूती और जड़ों को मजबूत करते हैं, लेकिन तेल का सही तरह और समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है. रूबेन भसीन ने बताया कि तेल को हमेशा नहाने से 30 मिनट पहले लगाना चाहिए. इसके साथ ही बालों को नहाते समय धोना चाहिए.

बाल क्यों झड़ते हैं?

डर्मेटोलॉजिस्ट रूबेन भसीन के मुताबिक, जो लोग रेगुलर तेल लगा कर रखते हैं तो वह बाल झड़ने का मुख्य कारण बनता है. बालों में कोई भी तेल लगा रहे हैं तो वह नहाने से कुछ समय पहले लगाना चाहिए और नहाने के साथ-साथ साफ करने चाहिए, क्योंकि तेल सिर में रहता है तो इससे फंगस, डैंड्रफ और खुजली का कारण बनेगा, जिससे बाल कमजोर होने लगेंगे.

रूबेन भसीन ने बताया कि बालों में कोई भी तेल लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल अक्सर नहीं लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सरसों का तेल सिर में चिपक जाता है. एक्सपर्ट ने बताया कि बालों के लिए वह हमेशा नारियल का तेल लगाने की सलाह देती हैं. अगर, नारियल का तेल जम जाता है तो बादाम का तेल लगाना चाहिए. हालांकि, आज के समय में लोग जागरूक हो रहे हैं और किसी भी तरह के तेल का इस्तेमाल नहीं करते है और बालों का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं.

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि बाल किसी तेल के लगाने से झड़ना बंद नहीं होते. बालों की देखभाल के लिए खानपान से लेकर लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बालों को भी शरीर की तरह पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है.

