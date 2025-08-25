किस विटामिन की कमी से लग जाता है आंखों पर चश्मा? इन चीजों को तुरंत डाइट में कर लें शामिल

Vitamin Deficiency That Can Affect Your Vision: आंखों की रोशनी कमजोर होना एक आम समस्या बन गई है, जिस वजह से बार-बार सिरदर्द की समस्या भी होती है. आजकल की हमारी खराब डाइट और लाइफस्टाइल से वे जरूरी विटामिन नहीं मिल पाते जो आंखों की रोशनी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हैं. इससे धीरे-धीरे नजर कमजोर होने लगती है. न सिर्फ युवाओं में बल्कि बच्चों तक में ये समस्या देखने को मिल रही है. आपने देखा होगा छोटे बच्चों तक के चश्मे लगे होते हैं. इसकी एक बड़ी वजह है शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी है. खासकर विटामिन A और विटामिन B12 की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, जिससे चश्मा लगने की नौबत आ जाती है.

इन विटामिन्स की कमी से कमजोर होने लगती है आंखों की रोशनी

1. विटामिन ए की कमी

विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए सबसे जरूरी विटामिन माना जाता है. इसकी कमी से रतौंधी (रात में कम दिखना), आंखों में सूखापन और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होती जाती है.

यह भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होता है बार-बार सिरदर्द?

विटामिन A के अच्छे स्रोत:

गाजर

पालक

चुकंदर

पपीता

हरी पत्तेदार सब्जियां

अंडा और दूध

2. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है. इसकी कमी से ऑप्टिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे आंखों की नसें प्रभावित होती हैं और नजर कमजोर हो जाती है.

विटामिन B12 के अच्छे स्रोत:

दूध और दही

केला

अंडा

मछली

सोया प्रोडक्ट्स

सनफ्लावर सीड्स

इन चीजों को तुरंत डाइट में करें शामिल

अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें हेल्दी रहें और चश्मा न लगे, तो नीचे दी गई चीजों को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें:

यह भी पढ़ें: नीम की पत्तियां चबाने के फायदे और नुकसान, सेवन का सही तरीका

1. हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी सब्जियां विटामिन A और E से भरपूर होती हैं.

2. गाजर और पपीता: ये दोनों आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें बीटा-कैरोटीन होता है जो विटामिन A में बदलता है.

4. दूध और अंडा: विटामिन B12 और D के लिए ये बेहतरीन स्रोत हैं. रोजाना एक गिलास दूध और एक अंडा लेना फायदेमंद रहेगा.

5. कीवी और संतरा: विटामिन सी से भरपूर ये फल आंखों की रेटिना को मजबूत करते हैं.

आंखों की रोशनी कमजोर होना सिर्फ मोबाइल या टीवी देखने से नहीं होता, बल्कि शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी भी इसका बड़ा कारण है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर तेज रहे और चश्मा न लगे, तो आज से ही अपनी डाइट में ऊपर बताई गई चीजों को शामिल करें.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)