हड्डियां मजबूत बनाने के लिए खजूर कैसे खाएं?

Roj Khajur Khane Ke Fayde: शरीर को ठीक रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है. आज के समय में छोटी उम्र में ही कमजोरी हड्डियां, जोड़ो में दर्द और कैल्शियम की कमी जैसी समस्याएं आम बन गई हैं. इसलिए अपने खान-पान में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया है. खजूर एक ऐसा ही सुपरफूड है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और विटामिन के जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है. नियमित रूप से इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस और उम्र के साथ आने वाली हड्डी से जुड़ी समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए खजूर का सेवन कैसे किया जा सकता है.

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं | Haddiyo Ko Majboot Kaise Banaye

खाली पेट: सुबह खाली पेट 2 से 3 भीगे हुए खजूर खाने से शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण जल्दी बढ़ता है. नियमित रूप से इसका सेवन हड्डियों के साथ ही साथ पाचन से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर रखने में मदद कर सकता है.

दूध के साथ: खजूर और दूध का साथ में सेवन हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में 2 से 3 खजूर उबालकर पीने से शरीर को भरपूर कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल सकता है, जिससे हड्डियों से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है.

खजूर पाउडर: अगर आप सूखा खजूर नहीं खा सकते, तो आप पाउडर या पेस्ट बनाकर रोटी, दलिया या ओट्स में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. बता दें, पाउडर का सेवन कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है. हड्डियों के साथ और भी कई समस्याओं से राहत पाने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

लड्डू: आप चाहें, तो इसे और ज्यादा स्वादिष्ठ बनाने के लिए खजूर को बादाम और अखरोट के साथ पीसकर एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं. यह न केवल खाने में लाजवाब हो सकते हैं, बल्कि एक हेल्दी स्नैक की तरह भी काम कर सकता है.

