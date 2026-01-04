विज्ञापन
1 दिन में कितना छुहारा खाएं? जानिए यहां सही मात्रा

Chuara khane ke 5 fayde : चलिए जानते हैं एक दिन में कितने छुहारे खाने चाहिए और इसका सही तरीका क्या है.

1 दिन में कितना छुहारा खाएं? जानिए यहां सही मात्रा
Chuara khane ke fayde : छुहारा बहुत मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए.

How many dates should I eat in a day : 'छुहारा' (Dry Dates) कोई दूध में उबालकर पीना पसंद करता है, तो कोई हलवे में डालकर. लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि छुहारा फायदेमंद है, तो जितना मर्जी उतना खा लो जो कि सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं एक दिन में कितने छुहारे खाने (chuara khane ke fayde) चाहिए और इसका सही तरीका क्या है.

1 दिन में कितना छुहारा खाएं - How many dates should you eat in a day?

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की मानें तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए दिन भर में 2 से 3 छुहारे खाना काफी है. अगर आप जिम जाते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, तो आप इसकी संख्या 4 तक कर सकते हैं. लेकिन इससे ज्यादा खाने से पेट खराब होने या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या हो सकती है.

छुहारा खाने के 5 जबरदस्त फायदे

ताकत का खजाना

अगर आप जल्दी थक जाते हैं, तो छुहारा आपके लिए बेस्ट है. इसमें नेचुरल शुगर होती है जो आपको तुरंत एनर्जी देती है.

पेट की समस्या से पाएं छुटकारा

छुहारे में फाइबर भरपूर होता है. अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो रात को दूध में भिगोकर छुहारा खाने से सुबह पेट आसानी से साफ होता है.

हड्डियों को बनाए फौलादी

इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो जोड़ों के दर्द को दूर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है.

खून की कमी दूर करे

जिन्हें एनीमिया या खून की कमी है, उनके लिए छुहारा किसी वरदान से कम नहीं है. यह शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है.

खाने का सही तरीका क्या है?

वैसे तो आप छुहारा सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा तब मिलता है जब आप इसे रात भर पानी या दूध में भिगोकर रखें. सुबह खाली पेट खाने से या रात को सोने से पहले दूध के साथ उबालकर लेने से यह शरीर में अच्छी तरह पचता है.

किसे नहीं खाना चाहिए छुहारा
  • छुहारा बहुत मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए.
  • अगर आप वजन घटा रहे हैं, तो सीमित मात्रा में ही खाएं क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Dry Dates Benefits, Chuara Khane Ke Fayde, How Many Dry Dates To Eat Per Day
