1 दिन में कितना छुहारा खाएं? जानिए यहां सही मात्रा

How many dates should I eat in a day : 'छुहारा' (Dry Dates) कोई दूध में उबालकर पीना पसंद करता है, तो कोई हलवे में डालकर. लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, उन्हें लगता है कि छुहारा फायदेमंद है, तो जितना मर्जी उतना खा लो जो कि सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं एक दिन में कितने छुहारे खाने (chuara khane ke fayde) चाहिए और इसका सही तरीका क्या है.

1 दिन में कितना छुहारा खाएं - How many dates should you eat in a day?

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की मानें तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए दिन भर में 2 से 3 छुहारे खाना काफी है. अगर आप जिम जाते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, तो आप इसकी संख्या 4 तक कर सकते हैं. लेकिन इससे ज्यादा खाने से पेट खराब होने या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या हो सकती है.

छुहारा खाने के 5 जबरदस्त फायदे

अगर आप जल्दी थक जाते हैं, तो छुहारा आपके लिए बेस्ट है. इसमें नेचुरल शुगर होती है जो आपको तुरंत एनर्जी देती है.

छुहारे में फाइबर भरपूर होता है. अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो रात को दूध में भिगोकर छुहारा खाने से सुबह पेट आसानी से साफ होता है.

इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो जोड़ों के दर्द को दूर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है.

जिन्हें एनीमिया या खून की कमी है, उनके लिए छुहारा किसी वरदान से कम नहीं है. यह शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है.

वैसे तो आप छुहारा सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा तब मिलता है जब आप इसे रात भर पानी या दूध में भिगोकर रखें. सुबह खाली पेट खाने से या रात को सोने से पहले दूध के साथ उबालकर लेने से यह शरीर में अच्छी तरह पचता है.

छुहारा बहुत मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे डॉक्टर से पूछकर ही खाना चाहिए.

अगर आप वजन घटा रहे हैं, तो सीमित मात्रा में ही खाएं क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है.

