अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, हिरासत में लिया गया युवक

हिरासत में लिए गए शख्स से खुफिया एजेंसी और पुलिस के कई आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. इस मामले को लेकर जिला प्रशासन अभी कोई टिप्पणी नहीं की है.

राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की हुई कोशिश
  • अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया है
  • हिरासत में लिए गए युवक का संबंध कश्मीर से बताया जा रहा है और वह संप्रदाय विशेष के नारे लगा रहा था
  • युवक को नमाज पढ़ने से रोकने के बाद सुरक्षाबलों ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में एक युवक को नमाज पढ़ने की कोशिश में हिरासत में लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिया गया गया आरोपी युवक कश्मीर का है. सूत्रों ने बताया कि युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था. सूत्रों के अनुसार नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद वो संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा. मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने उसे हिरासत में ले लिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे पर नमाज पढ़ रहा था, तभी कुछ श्रद्धालुओं की उसपर नजर गई. इसके बाद तुरंत सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना दी गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया. 

