यूट्यूब से सीखा काम और बना डाली 11 करोड़ रु की कंपनी! इस शख्स की कहानी कर देगी हैरान

क्या वाकई सिर्फ यूट्यूब से सीखी गई स्किल के दम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी की जा सकती है? कनाडा के उद्यमी टुआन ले ने यह कर दिखाया है. बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड और अनुभव के उन्होंने एक संघर्षरत शुरुआत को 1.4 मिलियन डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) की कामयाबी में बदल दिया. टुआन ले की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी या असफलताओं की वजह से हार मान लेते हैं.

पहले साल कमाए सिर्फ 8,500 डॉलर

टुआन ले ने अपने बिजनेस की शुरुआत बेहद साधारण तरीके से की. उन्होंने स्थानीय छोटे व्यवसायों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, वो भी बिना किसी अनुभव के. टुआन बताते हैं, मैंने पहले साल कुल 8,500 डॉलर कमाए. मैंने बहुत कम फीस ली, ताकि पोर्टफोलियो तैयार कर सकूं. उनका मकसद उस वक्त कमाई नहीं, बल्कि सीखना और काम दिखाना था.

महामारी में छिन गए क्लाइंट, फिर भी नहीं मानी हार

दूसरे साल उनकी कमाई बढ़कर 17,000 डॉलर हो गई, लेकिन कोविड महामारी ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया. ज्यादातर क्लाइंट्स चले गए और बिजनेस लगभग ठप हो गया. तीसरे साल की शुरुआत में, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, टुआन ने सिर्फ 12,350 डॉलर कमाए. हालात इतने खराब थे कि उन्होंने पढ़ाई में वापस लौटने तक का मन बना लिया था.

हजारों ईमेल और बदली किस्मत

हालांकि टुआन ने हार मानने के बजाय पूरा दांव अपने बिजनेस पर लगा दिया. उन्होंने हजारों कोल्ड ईमेल्स भेजे, लगातार मेहनत की और आखिरकार किस्मत ने साथ दिया. तीसरे ही साल के अंत तक उनकी कमाई 110,000 डॉलर पहुंच गई. टुआन लिखते हैं, तीसरा साल सबसे मुश्किल था. बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था. फिर भी मैंने टिके रहने का फैसला किया.

चौथे साल से रफ्तार, पांचवें साल में इतिहास

चौथे साल टुआन ने अपना पहला कर्मचारी रखा और सालाना कमाई 350,000 डॉलर तक पहुंच गई. आज उनकी कंपनी में 15 लोगों की टीम काम कर रही है और बड़े-बड़े ब्रांड्स उनके क्लाइंट हैं. पांचवें साल टुआन ले ने कुल मिलाकर 1.4 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली.

लोगों ने की जमकर तारीफ

टुआन की यह कहानी इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई. एक यूजर ने लिखा, पांचवें साल तक सब कुछ साफ नजर आने लगता है, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है. दूसरे ने कहा, एक ही चीज पर सालों तक काम करो, तो उसमें महारत हासिल हो ही जाती है. वहीं किसी ने पूछा, तीसरे साल ऐसा क्या बदला कि 12 हजार से 1.10 लाख डॉलर पहुंच गए?

कौन हैं टुआन ले?

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, टुआन ले ने 2019 में टोरंटो फिल्म स्कूल जॉइन किया था, लेकिन सिर्फ चार महीने बाद पढ़ाई छोड़ दी. उनका कहना है कि उन्होंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा. उन्होंने करियर की शुरुआत एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर की और बाद में अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की, जहां आज वह सीईओ हैं.

टुआन ले की कहानी बताती है कि डिग्री से ज्यादा जरूरी स्किल है असफलता के बाद भी डटे रहना जरूरी है, सही समय पर की गई मेहनत जिंदगी बदल सकती है.

