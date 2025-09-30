स्मोकिंग और लिपस्टिक लगाने से काले हो गए हैं होंठ? घर बैठे ऐसे बनाए इन्हें गुलाबी

Which Foods Is Best For Dark Lips: आज के समय में स्मोकिंग, गलत खानपान, तनाव और कई गलत आदतों के कारण होंठों के कालेपन की समस्या आम हो गई है. कई लोग इस दिक्कत से परेशान हैं और इससे राहत पाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपने रूटीन में शामिल कर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. कई बार होंठों का काला रंग धूप के संपर्क में आने, विटामिन की कमी, ज्यादा धूम्रपान, शराब और डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए केवल बाहरी क्रीम या बाम ही नहीं, बल्कि सही खानपान और पोषण भी बेहद जरूरी है. तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से ऐसे हैं वो फूड्स.

Kale Lips Kaise Thik Kare | होंठों को गुलाबी कैसे करें

गाजर और टमाटर: गाजर विटामिन ए और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है जो स्किन को ग्लोइंग बनाने और होंठों को काला पड़ने से बचाने में मदद कर सकता है. वहीं, टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन त्वचा और होंठों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आप चाहें, तो रोजाना इनका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं.

खीरा: खीरे में पानी ज्यादा होता है. इसका सेवन होंठों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है.आप चाहें, तो खीरे को स्लाइस में काटकर होंठों पर कुछ देर के लिए रख सकते हैं. ऐसा करने से न केवल लिप्स को ठंडक मिलेगी, बल्कि कालेपन को भी दूर करने में मदद मिल सकती है.

शहद और बादाम: शहद में पाए जाने वाले तत्व होंठों को मॉइस्चराइज करने में मदद कर सकते हैं, वहीं अगर बात करें बादाम के तेल की तो इसमें मौजूद विटामिन ई होंठों के लिए फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में अगर आप इन दोनों को साथ में मिलाकर होंठों पर लगाते हैं तो कालेपन को दूर कर सकते हैं.

अमरूद: अमरूद शरीर के लिए ही नहीं लिप्स के लिए भी कमाल है. इसमें मौजूद विटामिन सी होंठों के रंग को सुधारने और उन्हें चमकदार बनाने में मदद कर सकता है. बता दें, विटामिन सी स्किन के कोलाजेन निर्माण को बढ़ावा देता है जिससे होंठ हेल्दी और गुलाबी बने रहते हैं.

