सुबह बासी मुंह गर्म पानी पीने से क्या फायदा होता है? जानकर आज से शुरू कर देंगे पीना

Garam Pani Peene Ke Fayde: यहां जानें किन लोगों को सुबह बासी मुंह गर्म पानी पीना चाहिए?

सुबह बासी मुंह गर्म पानी पीने से क्या फायदा होता है? जानकर आज से शुरू कर देंगे पीना
बासी मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Garam Pani Peene Ke Faydeबदलता लाइफस्टाइल और गलत खाने-पीने की आदतें शरीर को कई रोगों का शिकार बना रही हैं. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ हेल्दी चीजों का शामिल करना बेहद जरूरी हो गया है. अगर आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं, तो शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें किन लोगों को सुबह बासी मुंह गर्म पानी पीना चाहिए?

रोज गर्म पानी पीने से क्या होगा?

वजन को करता है कंट्रोल: रोजाना सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीने से वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन मेटाबॉलिज्म क तेज करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद करता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वे इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

पाचन जो रखता है ठीक: पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, गैस और अपच के लिए भी यह रामबाण है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याओं की शिकायत रहती है, उनके लिए रोजाना सुबह खालीपेट गुनगुना पानी पीना किसी जादू से कम नहीं है.

जोड़ों और मांसपेशियों को बनाता है मजबूत: गुनगुना पानी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न और हल्के दर्द में आराम मिल सकता है, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं.

स्किन के लिए है फायदेमंद: जो लोग ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, वे रोजाना गुनगुना पानी पीने की आदत डालें. हम जो भी खाते-पीते हैं उसका सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. गुनगुना पानी शरीर अंदर से साफ रहता है और जब शेरर अंदर से साफ होता है तो उसका असर त्वचा पर भी दिखता है.

गर्म पानी पीने का सही तरीका क्या है?

  • आप रोजाना सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं.
  • आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें नींबू या शहद मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

