Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत के बाद क्या खाएं, क्या नहीं? सेहतमंद व्रत खोलने का सही तरीका जानें

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ का व्रत प्रेम और आस्था का प्रतीक है. लेकिन पूरे दिन भूखे-प्यासे रहने के बाद व्रत तोड़ते समय सावधानी रखना जरूरी है. हल्का खाना, पर्याप्त पानी और पचने वाले फल खाने से शरीर को राहत मिलती है. 

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत के बाद क्या खाएं, क्या नहीं? सेहतमंद व्रत खोलने का सही तरीका जानें
Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ व्रत के बाद क्या खाएं, क्या नहीं?

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ का पर्व हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं. मतलब, सुबह सूर्योदय से पहले कुछ खा-पीकर व्रत की शुरुआत की जाती है और फिर पूरे दिन बिना पानी पिएं और कुछ खाए रहा जाता है. व्रत तब खोला जाता है जब चांद निकलता है और उसकी पूजा कर पति से पानी ग्रहण किया जाता है. इस दिन व्रत खोलते समय भारी, तले हुए या ठंडी चीजों से परहेज करें ताकि सेहत बनी रहे और त्योहार की खुशी भी बरकरार रहे. यह दिन महिलाओं के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहद खास होता है. हालांकि व्रत तो आस्था से रखा जाता है, लेकिन इसके बाद सही खाना और सही तरीके से व्रत खोलना भी जरूरी होता है ताकि शरीर को झटका न लगे.

करवा चौथ व्रत में क्या खाएं क्या नहीं? (What to eat and what not to eat during Karwa Chauth fast)

व्रत खोलने के बाद क्या खाएं?

1. गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी

सबसे पहले एक या दो घूंट पानी पिएं. यह पानी ठंडा न हो, वरना गला खराब हो सकता है. दिनभर खाली पेट रहने के बाद ठंडा पानी नुकसान पहुंचा सकता है.

2. फ्रूट्स खाएं

अनार, केला, पपीता या सेब जैसे फल खाएं. यह न सिर्फ हल्के होते हैं, बल्कि जल्दी पच भी जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं.

3. दूध या खीर

दूध में बनी सेवई या चावल की खीर खाना बेहतर होता है. यह मीठा, हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. चीनी की मात्रा कम रखें.

4. हल्का खाना लें

दाल-चावल, खिचड़ी, रोटी और थोड़ा दही या छाछ लें. बहुत अधिक मात्रा में न खाएं. पेट को धीरे-धीरे सामान्य भोजन की आदत दें.

5. सूखे मेवे थोड़ा-थोड़ा खाएं

बादाम, किशमिश या खजूर एक या दो खाएं. यह एनर्जी देते हैं परंतु सीमित मात्रा में ही लें.

व्रत के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

1. तेज मसालेदार और तला-भुना खाना

व्रत खुलते ही भारी और तेल से भरपूर खाना न खाएं. यह पेट पर दबाव डालता है और पाचन बिगड़ सकता है.

2. ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स

यह गले को खराब कर सकती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

3. चाय और कॉफी से बचें

इनमें कैफीन होता है जो व्रत के बाद शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है और एसिडिटी बढ़ा सकता है.

4. जंक फूड से दूरी बनाएं

पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे जैसी चीजें खाने का मन भले करे, लेकिन इससे गैस, जलन और अपच की समस्या हो सकती है.

व्रत खोलने का सही तरीका

  • चांद देखने और पूजा के बाद पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ें.
  • इसके बाद पहले फल खाएं, फिर थोड़ा दूध लें और फिर हल्का खाना खाएं.
  • हर चीज धीरे-धीरे खाएं, ताकि शरीर को झटका न लगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

