Karwa Chauth 2025 : करवाचौथ कब है, मुहू्र्त और चांद निकलने का समय, क्या खाकर खोले व्रत | Karwa Chauth Foods

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ का व्रत हर साल सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है. यह दिन अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन की खुशी के लिए मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी लेती हैं और फिर पूरे दिन बिना कुछ खाए-पिए निर्जला व्रत रखती हैं. रात को चांद देखकर और पति को देखकर ही व्रत खोला जाता है. साल 2025 में करवा चौथ का यह खास पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

Karva Chauth 2025 Date: करवा चौथ व्रत कब है 9 या 10 अक्टूबर? | Karva Chauth Kab Hai

2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से लेकर 7:11 बजे तक रहेगा. वहीं करवा चौथ व्रत का समय 10 अक्टूबर की सुबह 6:19 बजे शुरू होकर रात 8:13 बजे तक रहेगा. करवा चौथ के दिन चंद्रमा की उगने की समय सीमा (चन्द्रोदय) रात 8:13 बजे होगी.

करवा चौथ की शुरुआत कैसे करें?

करवा चौथ के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. उसके बाद सरगी खाएं, जो आपकी सास की ओर से दी जाती है. सरगी में फल, सूखे मेवे, मिठाई और हल्का भोजन होता है. इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि आप पूरे दिन बिना जल के यह व्रत रखेंगी.

कैसे करें करवा चौथ की शाम को पूजा की तैयारी?

शाम के समय पूजा के लिए साफ कपड़े पहनें और सोलह श्रृंगार करें. पूजा के लिए एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर करवा माता की तस्वीर रखें. साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति भी रखें, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजा से होती है.

करवा चौथ 2025 व्रत विधि | Karwa Chauth 2025 Vrat Vidhi

पूजा सामग्री : पूजा के लिए जो सामान जरूरी होता है, उसमें शामिल हैं- करवा (मिट्टी या पीतल का), दीपक, धूपबत्ती, रोली, चंदन, चावल, फूल, मिठाई, फल, एक तांबे या पीतल का लोटा जिसमें जल हो, छलनी और करवा चौथ की कथा की पुस्तक.

साफ-सफाई करें: पूजा से पहले अपने हाथ-पैर धो लें और साफ कपड़े पहनें.

पूजा की थाली तैयार करें: थाली में दीपक, अगरबत्ती, चावल, हल्दी, सिंदूर, रुई, पूजा की मिट्टी (गंगाजल), मिठाई, फल और पानी रखें.

भगवान और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति रखें: घर में माँ पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति रखकर पूजा करें.

माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें: ध्यान लगाकर माता पार्वती और शिवजी को फूल, जल, सिंदूर और चावल चढ़ाएं.

कथा या पूजा का पाठ करें: करवा चौथ की कथा सुनें या पढ़ें. इससे व्रत का महत्व बढ़ता है.

दीपक जलाएं और आरती करें: दीपक जलाकर आरती करें और मां से व्रत पूरा होने तक पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें.

चंद्रमा देखने का इंतजार करें: रात को चंद्रमा निकलने का इंतजार करें. जैसे ही चंद्रमा दिखाई दे, पूजा की थाली लेकर उसे देखें.

चंद्रमा को अर्ध्य दें: थाली में पानी लेकर चंद्रमा को अर्ध्य दें यानी पानी अर्पित करें.

व्रत खोलें: पति के हाथ लेकर व्रत खोलें और खजूर, पानी या गन्ने का रस पिएं.

ध्यान रखें: पूरे दिन भूखे और प्यासे रहें, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें.

पूजा की प्रक्रिया और गणेश पूजन कैसे करें

सभी महिलाएं एक साथ बैठकर पहले गणेश जी की पूजा करती हैं. फिर करवा माता की पूजा होती है. इसके बाद करवा चौथ की कथा पढ़ी या सुनी जाती है. यह कथा एक साहसी रानी और उसके विश्वास की कहानी होती है, जो व्रत के महत्व को दर्शाती है.

करवा चौथ पर चांद देखने की परंपरा | Chand Kab Niklega

2025 में चंद्रोदय का समय : हिंदू पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर को शाम 7:38 बजे तक रहेगी और चंद्रोदय शाम 7:42 बजे होगा. यही वह समय होगा जब महिलाएं चांद को देखकर व्रत खोलेंगी.

क्या खाकर खोलें करवा चौथ का व्रत? | Karwa Chauth Ka Vrat Kaise Khole

रात को जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती हैं और फिर अपने पति का चेहरा निहारती हैं. इसके बाद चांद को अर्घ्य (जल चढ़ाना) दिया जाता है. इसके तुरंत बाद पति के हाथों से जल पीकर और मिठाई खाकर व्रत खोला जाता है.

करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए क्या खाना चाहिए?

जब करवा चौथ का व्रत खत्म होता है, तो सबसे पहले खजूर खाते हैं. खजूर बहुत खास होता है और व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

फिर ठंडा पानी या गन्ने का रस पीते हैं, ताकि शरीर को जल्दी ताकत मिले.

कुछ लोग फल भी खाते हैं, जैसे केला या सेब.

मिठाई जैसे लड्डू या हलवा भी खाते हैं, जिससे मीठा स्वाद मिले.

कुछ जगहों पर सुपारी और चावल भी व्रत खोलते समय खाते हैं.

जब व्रत खोलते हैं, तो भगवान का धन्यवाद करना और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करना बहुत जरूरी होता है.

इस दिन क्या न करें

करवा चौथ के दिन मांसाहारी भोजन, शराब और नकारात्मक सोच से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. दिनभर शांतिपूर्ण मन से व्रत रखें और किसी से वाद-विवाद न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)