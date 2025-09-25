इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए लौकी

Jyada Lauki Khane Se Kya Hota Hai: लौकी एक कम कैलोरी वाली, हाई फाइबर रिच सब्जी है, जो वजन घटाने से लेकर, पाचन सुधारने में मदद कर सकती है. कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर इस सब्जी को अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. लेकिन क्या आपको यह पता है? गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो भी सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. आज हम इस स्टोरी में आपको लौकी खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन के बारे में बताने वाले हैं.

लौकी किसे नहीं खाना चाहिए?

पेट से जुड़ी दिक्कतें: लौकी में फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इसका ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिए जाए तो यह गट हेल्थ पर बुरा असर भी डाल सकता है जो गैस, अपच, या दस्त जैसी समस्याएं को बुलावा दे सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही पेट की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए लौकी का ज्यादा मात्रा में सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: नवरात्रों में खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा साबूदाना? आज से बदल लें ये आदत

ब्लड शुगर: लौकी में शुगर की मात्रा कम होती है, यही कारण है यह डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? इसको ज्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे भी आ सकता है, जिससे कमजोरी या चक्कर आ सकते हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को लौकी खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

प्रेगनेंस: प्रेगनेंसी में लौकी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए क्योंकि ज्यादा ठंडी और पानी वाली सब्जी होने के कारण यह गर्भ में ठंडक बढ़ा सकती है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को लौकी का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)