विज्ञापन
विशेष लिंक

Kanya Pujan 2025: इन 3 चीजों के बिना अधूरा है कन्या पूजन, जानें इस दिन बनाई जाने वाली रेसिपीज

Kanya Pujan 2025: नवरात्रि में महा अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन किया जाता है. जिसमें छोटी-छोटी कन्याओं और कंजक को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
Kanya Pujan 2025: इन 3 चीजों के बिना अधूरा है कन्या पूजन, जानें इस दिन बनाई जाने वाली रेसिपीज
Kanya Pujan 2025: इन 3 चीजों के बिना अधूरा है कन्या पूजन.

Kanya Pujan 2025 Date: कन्या पूजन के लिए महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व है. नवरात्रि में महा अष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन किया जाता है. जिसमें छोटी-छोटी कन्याओं और कंजक को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है. कुछ लोग महाअष्टमी को तो कुछ नवमी को कन्या पूजन करते हैं. अगर आप भी कन्या पूजन करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें भोग में क्या खिलाना चाहिए. जी हां तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

कैसे करें कन्या पूजन- How To Do Kanya Pujan?

सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूर है कि कन्या पूजा कैसे करा चाहिए. आपको बता दें कि कन्या पूजन के लिए दो वर्ष से दस वर्ष की आयु वाली कन्याओं को एक कंजक के साथ सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया जाता है. इन्हें घर पर बुलाकर सबसे पहले इनके पैर साफ़ पानी से धोकर आसन पर बैठाएं इसके बाद सभी को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें. इस दौरान मां दुर्गा को भोग लगाएं. इसके लिए गाय के गोबर से बने उपले पर अंगार जला कर कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन में से थोड़ा-थोड़ा निकाल कर पूजा स्थल पर अर्पित करें. अब सभी कन्याओं और कंजकों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराएं. उन्हें फल, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और इस्तेमाल में आने वाले उपहार दें. अंत में उनका आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक विदा करें.

ये भी पढ़ें- Navratri 2025 Kanya Pujan Date: 30 सितंबर या 1 अक्टूबर किस दिन है कराना है कन्या भोज, जानें शुभ मुहू्र्त और भोग रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

क्या बनाएं कन्या पूजन में- (What To Make For Kanya Pujan Bhog?

कन्या पूजन में हलवा, पूरी और चने का खास महत्व है. कन्या भोजन में पूड़ी साधारण आटे की या मीठी पूड़ी बना सकते हैं. इस दौरान छोले की सब्जी का भी विशेष महत्व है. छोले की सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनाकर कन्या भोजन में परोसना चाहिए. कन्या पूजन बिना हलवे के अधूरा माना जाता है. 

1. पूड़ी-

कन्या पूजन में पूड़ी खास कर बनाई जाती हैं. इसे बनाना बहुत आसान है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. छोले-

छोले की सब्जी भी कन्या पूजन के दौरान खासतौर पर बनाई जाती है. इसे बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है. पूरी रेसिपीज के लिए यहां क्लिक करें.

3. हलवा-

बिना मीठे के कन्या पूजन अधूरा माना जाता है. इस दिन हलवा जरूर बनाना जाता है. सूजी के हलवा की रेसिपी के लिए यहां क्विक करें. 

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kanya Pujan 2025, Kanya Pujan Incomplete Without These 3 Things, What To Make In Kanjak Pujan Recipes, Kanya Pujan Recipe, Kanya Pujan Main Kya Banaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on