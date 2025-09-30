Navratri 2025 Kanya Pujan Samagri List: कन्या पूजन के लिए जरूरी सामग्री, जानें ​किन 9 चीजों के बगैर नहीं चलेगा काम

Navratri 2025 Kanya Puja Samagri List: नवरात्रि चाहे चैत्र माह की हो या फिर शारदीय, दोनों की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद खास मानी गई है क्योंकि इसमें देवी दुर्गा का प्रतीक मानी जाने वाली 09 छोटी कन्याओं का विधि-विधान से पूजन होता है. हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि की 9 दिन की साधना-आराधना इन्हीं देवी समान कन्याओं के आशीर्वाद से पूर्ण और सफल होती है. इस दिन कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर ​पहले पूजन और फिर उसके बार भोग खिलाया जाता है.

यदि आप चाहते हैं कि आपकी कन्या पूजा बगैर किसी बाधा के पूर्ण हो तो आपको इसके लिए कन्या पूजा से जुड़ी सभी सामग्री को लाकर पहले से रख लेना चाहिए जो इसके लिए बेहद जरूरी मानी गई है. आइए उन सभी सामग्री के बारे में जानते हैं, जिनके बगैर कन्या पूजा अधूरी मानी जाती है.

कन्या पूजन सामग्री | Kanya Pujan Samagri

1. पवित्र जल

कन्या पूजन के लिए सबसे पहले पवित्र जल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनका पैर धुला जाता है. कन्या के घर में प्रवेश करते ही उनका पैर अवश्य धुलाएं.

2. साफ कपड़ा

कन्या पूजन के लिए यह सबसे आवश्यक चीज है. कन्याओं को पैर धुलाने के बाद पोंछने और भोग प्रसाद को खाने के बाद जब कन्याएं हाथ धुलें तो उनके हाथ पोंछने के लिए अलग तौलिया या गमछा अवश्य रखें.

3. रोली

सनातन परंपरा में किसी भी पूजा के लिए रोली को बेहद शुभ माना गया है. देवी पूजा में तो इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है. ऐसे में कन्याओं को तिलक करने के लिए रोली अवश्य रखें. रोली से न सिर्फ उनके माथे पर बल्कि चरण में भी ​टीका अवश्य लगाएं.

4. अक्षत

हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा में अक्षत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. अक्षत का अर्थ होता है, जिसका क्षय न हो. रोली के पश्चात कन्याओं पर अक्षत छिड़कें और थोड़ा सा अक्षत पीली हल्दी में रंग कर अलग रखें. जिसे कन्याओं के जाते समय उनसे प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप लेकर अपने धन और अन्न स्थान पर रखें.

5. पुष्प

हिंदू धर्म में पुष्प के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में देवी पूजा के लिए सबसे ज्यादा शुभ माने जाने वाले लाल रंग के पुष्प पहले से रख लें और कन्या पूजन करते समय उन्हें अर्पित करें.

6. कलावा

रोली की तरह कलावा भी पूजा की एक पवित्र वस्तु माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार देवी समान कन्याओं की पूजा करने के लिए कलावा जरूर रखें. रोली से तिलक लगाने के पश्चात् कन्याओं को हाथ में कलावा बांधना चाहिए.

7. चुनरी

देवी दुर्गा की पूजा में लाल रंग की चुनरी चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि चुनरी चढ़ाने से देवी प्रसन्न होकर साधक को मनचाहा वरदान देती हैं. ऐसे कन्या पूजन में इसे विशेष रूप से खरीद कर पहले से रख लेना चाहिए.

8. भोग

कन्या को भोग प्रसाद खिलाने के लिए साधक को पहले से उन्हें खिलाने वाली मिठाई, हलवा और चना बनाकर रख लेना चाहिए. इसी प्रकार कन्याओं को देने के लिए ​फल भी थाली में पहले से इकट्ठा करके रख लें.

9. दक्षिणा

कन्या पूजा के अंत में कन्याओं को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर देना चाहिए. यदि आप चाहें तो उसके साथ उपहार स्वरूप कुछेक चीजें जैसे श्रृंगार का सामान, पढ़ने-लिखने का सामान, खेलने का सामान या फिर अपनी श्रद्धा से उचित धन दे सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)