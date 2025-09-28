Navratri 2025 Kanya Pujan Date: 30 सितंबर या 1 अक्टूबर किस दिन है कराना है कन्या भोज, जानें शुभ मुहू्र्त और भोग रेसिपी

Kanya Pujan 2025 Shubh Muhurat: नवरात्रि का समापन नजदीक है और नवमी के दिन भक्तजन कन्याओं को भोज कराते हैं. नवरात्रि का ये अंतिम दिन इसलिए ही बेहद खास माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से भक्त को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हुई थी और इसका समापन कुछ लोग 30 सितंबर को और कुछ लोग 1 अक्टूबर को कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग अष्टमी वाले दिन ही व्रत पारण कर देते हैं. यही वजह है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं. तो आइए जानते हैं इन दो दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और कन्या भोज थाली रेसिपी.

कन्या पूजन विधि ( Kanya Pujan Vidhi)

कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं को पैरों को धोएं और फिर उनको आसन में बिठाकर उनको तिलक लगाएं और फिर भोजन कराएं.

भोजन कराने के बाद आप कन्याओं को लाल रंग के कपड़े दे सकते हैं. आप कन्याओं को लाल चुनरी, फल और रूपए दे सकते हैं.

पूजन के बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आर्शीवाद लें और फिर उनको विदा करें.

कन्या पूजन मुहूर्त अष्टमी व नवमी तिथि ( Kanya Pujan 2025 Shubh Muhurat)

30 सितंबर, मंगलवार के दिन की अष्टमी तिथि

पंचांग के अनुसार, 29 सितंबर, सोमवार को शाम के 4 बजकर 32 मिनट से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6 बजकर 7 मिनट पर इसका समापन होगा.

1 अक्टूबर, बुधवार के दिन शाम के 7 बजकर 2 मिनट पर नवमी तिथि का समापन होगा.

ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी.

कन्या भोग थाली रेसिपी ( Kanya Bhog Thali Recipe)

कन्या भोज थाली में आप काले चने, पूरी और हलवा बना सकते हैं.

सामग्री

काले चने भीगे हुए

हरा धनिया पिसा हुआ

नमक

जीरा

हरी मिर्च

लाल मिर्च पिसी

गरम मसाला

काली मिर्च

अमचूर पाउडर

कसूरी मेथी

अदरक

घी

पूरी के लिए

आटा

घी या तेल

हलवे के लिए

सूजी

चीनी

ड्राई फ्रूट्स

देसी घी

रेसिपी

छोले बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाही में घी गर्म करें अब उसमें जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें एक कटोरी में सारे मसालों को डालकर हल्का सा पानी डालकर घोल लें और इस मसालों को कढ़ाई में डालें और धीमीं आंच पर मसालों को पकने दें ताकि वो जले नहीं. जब घी ऊपर आ जाए तो उसमें काले चने डालकर मिक्स करें और कुछ देर पकाकर बंद कर दें.

हलवे के लिए कढ़ाही में एक कटोरी घी, एक कटोरी सूजी डालकर दोनों को ब्राउन होने तक भून लें. इसके बाद इसमें स्वादानुसार चीनी डालकर मिक्स करें और फिर इसमें 3 कटोरी पानी डालें, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें और हलवे को भून लें जब तक वो सूख ना जाए.

पूरी के लिए आटा तैयार करें और छोटी-छोटी पूरी बनाकर फ्राई कर लें.

