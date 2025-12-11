रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए?

Kabj Ka Ilaj: बदलता लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, कम पानी पीना कब्ज के मुख्य कारणों में से एक हैं, जो पेट फूलना, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और पाचन शक्ति कम होने जैसी कई समस्याओं की वजह बनते है. अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं और राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कब्ज से राहत पाने के लिए कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप रोज़मर्रा की डाइट में शामिल कर लें, तो कब्ज की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

पेट साफ करने के लिए क्या खाएं?

सेब: सेब में मौजूद पेक्टिन कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. पेक्टिन आंतों की सफाई करता है और मल को नरम बनाता है. नियमित रूप से सेब का सेवन पेट को ठीक रखकर कब्ज से राहत दिला सकता है.

केला: पका हुआ केला कब्ज में बेहद फायदेमंद होता है. इसमें फाइबर और पोटैशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है, लेकिन ध्यान रखें कब्ज से राहत पाने के लिए पका हुआ केला ही खाएं.

पपीता: पपीते को कब्ज का रामबाण माना जाता है क्योंकि इसमें पपेन नामक एंजाइम खाने को जल्दी पचाता है और आंतों की सफाई करता है. नियमित रूप से पपीता खाने से कब्ज से राहत पाई जा सकती है.

अंजीर: अंजीर में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इसे रात भर भिगोकर सुबह खाने से कब्ज में तुरंत राहत मिल सकती है. आप चाहें, तो सूखी अंजीर भी खा सकते हैं यह बेहद असरदार साबित हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)