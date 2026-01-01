साधारण नहीं है पान का पत्ता, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने बताए इसके 7 जबरदस्त फायदे

Benefits of eating betel leaves : बनारस की गलियां हों या कलकत्ता की शाम, पान का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. भारत में पान खाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पान को हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, वो सेहत का खजाना भी है? जी हां, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा कहती हैं कि पान का पत्ता (Betel Leaf) कोई मामूली पत्ता नहीं है, बल्कि यह शरीर को कई बीमारियों से बचाने की ताकत रखता है.वैज्ञानिक रिसर्च भी अब मान चुकी है कि पान के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो आपकी पूरी सेहत सुधार सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पान के पत्ते के वो 7 बड़े फायदे, जो आपको हैरान कर देंगे.

पान पत्ता खाने के 7 जबरदस्त फायदे -7 amazing benefits of eating betel leaves

पान का पत्ता पाचन के लिए बहुत अच्छा है. यह लार और पेट के रस को बढ़ाता है, जिससे कार्ब्स आसानी से पचते हैं और खाने के बाद पेट साफ रहता है. पान के पत्ते में बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की ताकत होती है. यूजेनॉल जैसे कंपाउंड मुंह के कीटाणुओं को मारते हैं, जिससे ओरल हेल्थ अच्छी रहती है. शरीर के अंदर की सूजन कई बीमारियों की जड़ होती है. पान के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में वैसी ही मदद करते हैं जैसे कोई दवा. पान के पत्तों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर के जहरीले तत्वों (फ्री रेडिकल्स) को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रहते हैं. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार है, इंसुलिन को बेहतर काम करने देता है और कार्ब्स के पाचन को धीमा करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता. कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि पान के पत्तों में कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है. कुछ कंपाउंड कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं. यह पत्ता फंगस (जैसे कैंडिडा) से लड़ने में भी सक्षम है. फंगल इन्फेक्शन को रोकने में इसके औषधीय गुण काफी कारगर साबित हुए हैं.

पान खाने का सही तरीका - Right way to eat paan

ये सभी फायदे वैज्ञानिक स्टडीज से साबित हैं. हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि पान का पत्ता अकेला या सादा इस्तेमाल करें, तंबाकू या सुपारी के साथ नहीं, क्योंकि वो नुकसानदेह है. रोजाना कुछ ताजे पत्ते चबाने या पानी में उबालकर पीने से फायदा मिल सकता है. लेकिन ज्यादा मात्रा में न लें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

