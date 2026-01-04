विज्ञापन
क्या संतरे का जूस पीना वाकई सेहतमंद है? फायदे और नुकसान के साथ जानें घर पर बनाने का सही तरीका

Orange Juice Benefits and Side Effects: संतरे का जूस पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह खराब नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे, कितना और किस समय इसका सेवन करते हैं.आइए आसान भाषा में समझते हैं संतरे के जूस के फायदे, नुकसान और इसे घर पर सही तरीके से बनाने का तरीका.

Orange Juice Benefits and Side Effects: सच्चाई यह है कि संतरे का जूस पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह खराब नहीं है.

Santre Ka Juice Peene Ke Fayde Aur Nuksan: संतरा सर्दियों का सबसे लोकप्रिय फल माना जाता है. कई लोग इसका जूस निकालकर पीना ज्यादा पसंद करते हैं. अक्सर यह कहा जाता है कि संतरे का जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. लेकिन, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट यह भी कहते हैं कि जूस पीना उतना हेल्दी नहीं जितना पूरा फल खाना. ऐसे में लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है क्या संतरे का जूस सच में सेहतमंद है या यह सिर्फ एक हेल्थ मिथ है?

आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस ट्रेंड्स के बीच जूस को लेकर काफी चर्चा होती है. कोई इसे इम्यूनिटी बूस्टर मानता है, तो कोई इसे शुगर से भरा ड्रिंक कहता है. सच्चाई यह है कि संतरे का जूस पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह खराब नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे, कितना और किस समय इसका सेवन करते हैं.आइए आसान भाषा में समझते हैं संतरे के जूस के फायदे, नुकसान और इसे घर पर सही तरीके से बनाने का तरीका.

संतरे का जूस पीने के फायदे | Benefits of Drinking Orange Juice

1. विटामिन C का पावरहाउस

संतरे का जूस विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है. यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है. मौसम बदलते समय या थकान महसूस होने पर एक गिलास ताजा संतरे का जूस शरीर को एनर्जी देता है.

2. स्किन के लिए फायदेमंद

विटामिन C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा हेल्दी और चमकदार रहती है. संतरे का जूस स्किन को डल होने से बचाता है और एजिंग के संकेतों को धीरे-धीरे कम करने में सहायक हो सकता है.

3. दिल की सेहत को सपोर्ट

संतरे के जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं. सही मात्रा में लिया गया जूस दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.

Photo Credit: Image Credit: Pexels

4. शरीर को हाइड्रेट रखता है

संतरे का जूस पानी से भरपूर होता है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है. खासतौर पर सुबह या वर्कआउट के बाद यह डिहाइड्रेशन को दूर करने में मदद कर सकता है.

संतरे का जूस पीने के नुकसान | Disadvantages of Drinking Orange Juice

1. फाइबर की कमी

पूरा संतरा खाने पर जो फाइबर मिलता है, वह जूस में लगभग खत्म हो जाता है. फाइबर पाचन के लिए जरूरी होता है और ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने में मदद करता है. जूस में फाइबर न होने से शुगर जल्दी बढ़ सकती है.

2. नेचुरल शुगर ज्यादा

भले ही संतरे का जूस नेचुरल हो, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है. एक गिलास जूस में 2-3 संतरे तक की शुगर हो सकती है, जो डायबिटीज के मरीजों या वजन घटाने वालों के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

3. खाली पेट पीना हर किसी के लिए सही नहीं

संतरे का जूस एसिडिक होता है. अगर आपका पेट सेंसिटिव है या एसिडिटी की समस्या रहती है, तो खाली पेट इसका सेवन करने से जलन, गैस या पेट दर्द हो सकता है.

4. पैकेट वाला जूस ज्यादा नुकसानदायक

मार्केट में मिलने वाले पैकेट जूस में अक्सर एक्स्ट्रा शुगर, प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर मिलाए जाते हैं. ऐसे जूस को हेल्दी समझना एक बड़ी गलती हो सकती है.

Photo Credit: Freepik

संतरा खाना बेहतर या जूस पीना?

अगर तुलना करें, तो पूरा संतरा खाना जूस पीने से ज्यादा हेल्दी माना जाता है. पूरे फल में फाइबर, चबाने की प्रक्रिया और पेट भरने का अहसास मिलता है. जूस को कभी-कभार, सही तरीके से और सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर विकल्प है.

घर पर संतरे का जूस बनाने का सही तरीका | Right Way to Make Orange Juice at Home

अगर आप संतरे का जूस पीना चाहते हैं, तो उसे घर पर ताजा बनाकर पीना सबसे अच्छा है.

सही तरीका:

  • ताजे और मीठे संतरे चुनें.
  • संतरे छीलकर बीज निकाल दें.
  • मिक्सर में संतरे डालें, पानी न डालें.
  • जूस को छानने से बचें, ताकि थोड़ा फाइबर बना रहे.
  • चीनी, शहद या नमक न मिलाएं.
  • जूस निकालते ही तुरंत पी लें.

अगर चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर या चुकंदर मिलाकर पोषण और बढ़ाया जा सकता है.

संतरे का जूस कब और कितना पिएं?

  • दिन में आधा से एक गिलास पर्याप्त है.
  • इसे खाने के साथ या नाश्ते के बाद लेना बेहतर है.
  • रोज-रोज पीने की बजाय हफ्ते में 2-3 बार लें.

संतरे का जूस सेहतमंद हो सकता है, लेकिन तभी जब इसे सही तरीके और सही मात्रा में पिया जाए. यह कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिंग हेल्दी ऑप्शन है. रोज जूस पीने की जगह संतरा खाना ज्यादा फायदेमंद है. अगर आप जूस पीते हैं, तो पैकेट वाले जूस से दूरी बनाएं और घर पर ताजा जूस बनाकर संतुलित मात्रा में सेवन करें. सही समझ और सही आदत ही संतरे के जूस को सच में हेल्दी बना सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

