सर्दियों में जरूर खाएं ये 10 भारतीय साग, विटामिन-आयरन कूट-कूटकर भर जाएगा शरीर में, मिलेंगे गजब फायदे

Sardi me saag khane ke fayde : सर्दियों में अक्सर हम सुस्त महसूस करते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही सेहत का खजाना छिपा है? भारत में सर्दियों के दौरान मिलने वाले साग न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि ये शरीर में विटामिन और आयरन की कमी को चुटकियों में पूरा कर देते हैं. आइए जानते हैं उन 10 तरह के साग के बारे में, जिन्हें आपको इस विंटर डाइट (winter) में जरूर शामिल करना चाहिए.

सर्दी में कौन सा साग होते हैं हेल्दी - Which leafy greens are healthy in winter?

पंजाब की शान सरसों का साग सर्दियों की सबसे खास डिश है. इसमें विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में होते हैं. यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को अंदर से गर्माहट देता है.

पालक आयरन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. इसे खाने से खून की कमी (अनीमिया) दूर होती है. पालक की सब्जी या सूप पीने से आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है.

बथुआ पेट के लिए रामबाण है. यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है. इसमें अमीनो एसिड और विटामिन भरपूर होते हैं, जो शरीर की गंदगी (Toxins) बाहर निकालने में मदद करते हैं.

मेथी का साग शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है. यह वजन घटाने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है. इसके परांठे तो हर घर में पसंद किए जाते हैं.

अक्सर लोग मूली खाकर पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन इन पत्तों में मूली से ज्यादा विटामिन और कैल्शियम होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं.

चने का साग न केवल प्रोटीन से भरपूर होता है, बल्कि इसमें फाइबर भी काफी होता है. यह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

लाल रंग की चौलाई में आयरन और कैल्शियम कूट-कूटकर भरा होता है. यह बच्चों की ग्रोथ और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है.

सोया को अक्सर मेथी या पालक के साथ मिलाकर बनाया जाता है. इसकी खुशबू भूख बढ़ाती है और यह नींद न आने की समस्या को दूर करने में भी मददगार है.

अरबी के पत्तों में विटामिन A और C बहुत ज्यादा होता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और आंखों की चमक बढ़ाने में मदद करता है.

कुल्फा साग में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शाकाहारी लोगों के लिए बहुत कम चीजों में मिलता है. यह दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है.

