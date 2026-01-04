विज्ञापन
ब्राउन अंडा या सफेद अंडा किसमें पाए जाते हैं ज्यादा पोषक तत्व? किसे खाना ज्यादा फायदेमंद

Brown Egg Vs White Egg: अंडा एक कंफर्ट फूड में आता है. इसका सेवन अमूमन हर घर में होता है जो लोग अंडा खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में लोगों को अंडे को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. आइए जानते हैं व्हाइट या ब्राउन एग कौन सा अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद है.

Brown Egg Vs White Egg: सफेद या ब्राउन कौन सा अंडा है ज्यादा फायदेमंद.

Brown Egg Vs White Egg: अंडा एक कंफर्ट फूड में आता है. इसका सेवन अमूमन हर घर में होता है जो लोग अंडा खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में लोगों को अंडे को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. मार्केट में अब अब कई वैरायटी के अंडे मिलते हैं. ब्राउन एग और व्हाइट एग, जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एग खाना ज्यादा हेल्दी है. आपको बता दें कि अंडा एक हेल्दी फूड माना जाता है क्योंकि एक बड़े अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसके साथ ही इसमें 9 तरह की जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं. इसके साथ ही इसमें विटामिन A, D, E और B12, कोलीन और ल्यूटिन जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसलिए इसका सेवन हर लिहाज से फायदेमंद होता है. अंडे की जर्दी दिमाग और आंखों के लिए फायदेमंद होती है वहीं अंडे की सफेदी बिना कोलेस्ट्रॉल के प्रोटीन देती है. इन सब फायदों के बाद भी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सफेद या फिर ब्राउन अंडा कौन से अंडे का सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. सच्चाई ये है कि अंडे के छिलके का रंग उसके पोषण से नहीं, बल्कि मुर्गी की नस्ल पर निर्भर करता है. अंडे की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि मुर्गी को खाना कैसा दिया जाता है, वो कैसे पाली गई और अंडा कितना ज्यादा फ्रेश है.

अंडों के रंग का रहस्य 

बता दें कि अंडे के छिलके का रंग पूरी तरह के मुर्गी के जेनेटिक्स पर निर्भर करता है. आमतौर पर सफेद पंख और हल्के कानों वाली मुर्गियां सफेद अंडे देती हैं, जबकि ब्राउन या लाल पंखों वाली मुर्गियां ब्राउन अंडे देती हैं. अंडा बनने की पूरी प्रोसेस के दौरान ब्राउन रंग का पिगमेंट छिलके पर चढ़ता है. जबकि अंदर से हर अंडा एक जैसा ही होता है.

दोनों में एक समान पोषक तत्व 

बता दें कि एक स्टडी में बताया गया कि एक ही साइज के सफेद और ब्राउन अंडों में प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स लगभग-लगभग एक बराबर होते हैं. कभी-कभी ब्राउन अंडे थोड़े भारी हो सकते हैं. इससे पोषण में बहुत ही हल्का-फुल्का सा फर्क दिख सकता है. इसके साथ ही मुर्गी की सेहत, जाइट और नस्ल का असर भी अंडे के रंग पर पड़ता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

