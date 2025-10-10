कौन से मसाले इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं?

Which Spices Boost The Immune System: प्रदूषण और गलत खान-पान की वजह से आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी हो गया है. बदलते मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जो बार-बार सर्दी-जुकाम, थकान या संक्रमण जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है. अब सर्दियां आने वाली हैं. ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए हम आपको कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके शरीर को मजबूत बना सकते हैं. ये मसाले न सिर्फ़ खाने का स्वाद बढ़ाएंगे, बल्कि स्वस्थ भी बनाए रखेंगे. आइए जानते हैं कौन से हैं ये जादुई मसाले और इनके क्या फायदे हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए | Sardi Me Immunity Kaise Badhaye

हल्दी: हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन नामक तत्व शरीर में सूजन को कम कर सकता है और बैक्टीरिया व वायरस से लड़ने की में मदद कर सकता है. आप सुबह या रात में गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं नियमित रूप से इस ड्रिंक का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है.

काली मिर्च: काली मिर्च न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि यह शरीर को अन्य पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित करने में भी मदद करती है, इसका सेवन सर्दी-जुकाम से बचाने में असरदार साबित हो सकता है. एक चुटकी काली मिर्च को हल्दी दूध, सूप या नींबू पानी में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं.

अदरक: अदरक में जिंजरोल नामक तत्व पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से अदरक की चाय या अदरक और शहद के मिश्रण का सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

दालचीनी: दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है. इसके पानी को पीकर आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं और सर्दी-ज़ुकाम, खांसी और इंफेक्शन जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं.

लौंग: लौंग का सेवन इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी किया जाता है. लौंग में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. रोजाना इसका सेवन करने से आप सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण से बचे रह सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)