बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं: ठंड के मौसम में बच्चों की देखभाल के 10 आसान तरीके | Baccho Ko Thand Se Kaise Bachaye

How To Keep Children Warm In Winter | Baccho Ko Thand Se Kaise Bachaye : सर्दी का मौसम आते ही हम बड़ों को तो ठंड लगती ही है, लेकिन बच्चों के लिए यह मौसम थोड़ी ज़्यादा परेशानी लेकर आता है. बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बड़ों के मुकाबले कमज़ोर होती है, इसलिए उन्हें सर्दी-खाँसी (cold and cough), ज़ुकाम और निमोनिया (pneumonia) जैसी बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा होता है.

हर माता-पिता (parents) चाहते हैं कि उनका बच्चा ठंड में भी मज़े से खेले और बीमार न पड़े. अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि "बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं?" तो यहाँ बताए गए 10 आसान और असरदार तरीके आपकी मदद करेंगे.

बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं | How To Protect Kids From Winter Cold | Baccho Ko Sardi/Thand Se Kaise Bachaye

1. सही तरीके से कपड़े पहनाएं (Dress Them Right)

ठंड से बचाव का सबसे पहला और ज़रूरी तरीका है सही कपड़े पहनाना.

लेयरिंग (Layering) है ज़रूरी: बच्चे को एक ही मोटा स्वेटर पहनाने की बजाय, पतले-पतले कपड़ों की दो या तीन लेयर पहनाएं. इससे हवा अंदर रुक जाती है और शरीर ज़्यादा गरम रहता है. अगर ज़्यादा गर्मी लगे, तो एक लेयर आसानी से उतारी जा सकती है.

बच्चे को एक ही मोटा स्वेटर पहनाने की बजाय, पतले-पतले कपड़ों की दो या तीन लेयर पहनाएं. इससे हवा अंदर रुक जाती है और शरीर ज़्यादा गरम रहता है. अगर ज़्यादा गर्मी लगे, तो एक लेयर आसानी से उतारी जा सकती है. सिर, हाथ और पैर को ढकें: शरीर की ज़्यादातर गर्मी सिर, हाथ और पैरों से निकलती है. इसलिए, टोपी (cap), दस्ताने (gloves) और मोज़े (socks) पहनाना न भूलें. रात को सोते समय भी मोज़े पहना कर रखें.

शरीर की ज़्यादातर गर्मी सिर, हाथ और पैरों से निकलती है. इसलिए, टोपी (cap), दस्ताने (gloves) और मोज़े (socks) पहनाना न भूलें. रात को सोते समय भी मोज़े पहना कर रखें. कानों का बचाव: छोटे बच्चों के कानों को हमेशा ढककर रखें, क्योंकि ठंडी हवा कानों के रास्ते शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकती है.

2. इम्यूनिटी को मज़बूत बनाएं (Boost Immunity)

सर्दी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ाना.

विटामिन सी (Vitamin C): बच्चों की डाइट (diet) में संतरा, नींबू, आंवला जैसे फल शामिल करें. विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

बच्चों की डाइट (diet) में संतरा, नींबू, आंवला जैसे फल शामिल करें. विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. हल्दी वाला दूध: रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दें. हल्दी इन्फेक्शन (infection) से लड़ने में मदद करती है.

रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर दें. हल्दी इन्फेक्शन (infection) से लड़ने में मदद करती है. देसी घी और गुड़: ठंड में देसी घी और गुड़ देना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इनकी तासीर गरम होती है.

3. कमरे का तापमान ठीक रखें (Maintain Room Temperature)

बच्चे जिस कमरे में रहते हैं, उसका तापमान (temperature) न तो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और न ही बहुत ठंडा.

हीटर का इस्तेमाल: अगर आप हीटर (heater) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमरे में थोड़ी नमी (moisture) बनाए रखें. इसके लिए हीटर के पास पानी का एक कटोरा रख सकते हैं. ज़्यादा सूखी हवा बच्चों की त्वचा (skin) और साँस की नली (respiratory tract) को परेशान कर सकती है.

अगर आप हीटर (heater) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमरे में थोड़ी नमी (moisture) बनाए रखें. इसके लिए हीटर के पास पानी का एक कटोरा रख सकते हैं. ज़्यादा सूखी हवा बच्चों की त्वचा (skin) और साँस की नली (respiratory tract) को परेशान कर सकती है. हवादार (Ventilation) रखें: दिन में कुछ देर के लिए कमरे की खिड़की खोल दें, ताकि अंदर की हवा ताज़ा हो सके.

4. साफ-सफाई का ध्यान रखें (Focus on Hygiene)

बीमारियाँ छूने से बहुत जल्दी फैलती हैं.

हाथ धोना: बच्चों को बार-बार हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खेलने के बाद, छींकने या खांसने के बाद और खाना खाने से पहले.

बच्चों को बार-बार हाथ धोने की आदत डालें, खासकर खेलने के बाद, छींकने या खांसने के बाद और खाना खाने से पहले. सेनेटाइज़र (Sanitizer): अगर पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल-बेस्ड सेनेटाइज़र का इस्तेमाल करें.

5. खूब पानी पिलाएं (Keep Them Hydrated)

ठंड में अक्सर बच्चे पानी कम पीते हैं, जो अच्छी बात नहीं है.

गुनगुना पानी: बच्चों को गुनगुना पानी पीने के लिए दें. यह न सिर्फ़ शरीर को हाइड्रेटेड (hydrated) रखेगा, बल्कि गले को भी आराम देगा.

बच्चों को गुनगुना पानी पीने के लिए दें. यह न सिर्फ़ शरीर को हाइड्रेटेड (hydrated) रखेगा, बल्कि गले को भी आराम देगा. सूप और हर्बल चाय: गाजर का सूप, टमाटर का सूप या अदरक वाली हल्की चाय पीने को दें.

6. भीड़ वाली जगह से दूर रखें (Avoid Crowded Places)

सर्दियों में वायरस (virus) तेज़ी से फैलते हैं. भीड़-भाड़ वाली या बंद जगहों पर इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है. अगर बहुत ज़रूरी न हो, तो ऐसी जगह पर जाने से बचें.

7. सोने के तरीके का ध्यान रखें (Check Sleeping Habits)

पर्याप्त नींद: बच्चों को रोज़ाना 10 से 12 घंटे की नींद ज़रूरी होती है. अच्छी नींद इम्यूनिटी को मज़बूत बनाती है.

गर्म बिस्तर: सुनिश्चित करें कि उनका बिस्तर (bed) गरम हो, लेकिन उन्हें ज़्यादा मोटे कंबल में न लपेटें जिससे साँस लेने में दिक्कत हो.

8. बाहर खेलने दें, लेकिन सही समय पर (Allow Outdoor Play Wisely)

बच्चों को ताज़ी हवा और धूप (sunlight) ज़रूरी है.

समय: जब धूप अच्छी तरह निकल जाए, जैसे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, तभी उन्हें खेलने बाहर भेजें.

धूप के फ़ायदे: धूप विटामिन डी (Vitamin D) का सबसे अच्छा सोर्स है, जो बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

9. मालिश (Massage) है ज़रूरी

रोज़ाना बच्चों की मालिश करना एक बेहतरीन देसी नुस्खा है.

किस तेल से: जैतून का तेल (olive oil), सरसों का तेल (mustard oil) या तिल का तेल (sesame oil) हल्का गरम करके मालिश करें.

फायदा: मालिश से ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) बढ़ता है और शरीर में गर्माहट आती है.

10. वैक्सीन (Vaccination) ज़रूर लगवाएं

सर्दी से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों, जैसे फ़्लू (Flu) और निमोनिया से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को ज़रूरी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं.

बच्चों को सर्दी से बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आप कपड़ों, खान-पान और साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखते हैं, तो आपका बच्चा ठंड के मौसम में भी सेहतमंद और ख़ुश रह सकता है. बस छोटे-छोटे बदलाव करें और सर्दी के मौसम का भरपूर मज़ा लें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)