गुनगुना पानी, तुलसी...सुबह के शिड्यूल में करें ये 5 योग, जीवन रहेगा निरोग

How To Boost Immunity: आज की लाइफस्टाइल में हम अक्सर पौष्टिक खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन लंबे समय तक ये आदत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है. कम पौष्टिक खाना शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है. ऐसे में हमारा शरीर लगभग हर बीमारी से संक्रमित होने लगता है. रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है. ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाता है. ऐसे में हम आपको सुबह के कुछ बदलावों के बारे में बताएंगे, जो आपकी जीवनशैली को कम मेहनत के साथ सुधार लाने में मदद करेंगे.

शरीर को डिटॉक्स करना

आयुर्वेद में भी शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को अहम माना गया है. इसके लिए सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें. गुनगुने पानी के साथ मेथी या धनिए के बीज भी ले सकते हैं. ये आंतों को साफ करने से लेकर हॉर्मोन संतुलित करने में मदद करते हैं.

सुबह 4-5 बादाम जरूर लें

रात को बादाम भिगो लें और सुबह छिलका निकालकर सेवन करें. सुबह लिए बादाम नसों को मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करते हैं और शरीर को ऊर्जा भी पहुंचाते हैं.

तुलसी के पत्ते चबाना

सर्दियों में तुलसी के पत्ते चबाना लाभकारी होता है क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं. ये सर्दी से होने वाले संक्रमण, सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाते हैं.

योग और प्राणायाम

सुबह कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकालें. हल्की स्ट्रेचिंग और प्राणायाम करें. ये शरीर की जकड़न को कम करता है और मन और मस्तिष्क को तरो-ताजगी से भर देता है. हालांकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से प्राणायाम घर के अंदर करना ही ठीक रहेगा.

सुबह के वक्त मौन रहें

सुबह के वक्त मौन रहें और अपने दिल और दिमाग को तनाव मुक्त करने के लिए अपने शरीर को सुनें और समझें. मौन साधना का एक तरीका है जिससे शरीर बूस्ट और रीस्टार्ट होता है.

अब सवाल है कि क्या नहीं करना चाहिए. सुबह उठते ही भारी खाना खाने से बचें और चाय और कॉफी का सेवन करने से बचें. ये आदत पाचन तंत्र को प्रभावित करती है और मेटाबॉलिज्म को धीमा करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा ही आलस का संचार होता है.

